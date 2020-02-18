Претензии людей по лекарственному обеспечению стали уже неотъемлемой частью нашей реальности. В стационарах и аптеках при поликлиниках периодически исчезают жизненно важные препараты.

Управление здравоохранения и Единый дистрибьютор ТОО «СК-Фармация» регулярно отчитываются: ситуация с льготным лекарственным обеспечением в регионе стабильная. Но, судя по словам тех, кому положены бесплатные медикаменты, не всегда в реальности все так же гладко.

– Особенно в начале года в поликлинике один и тот же ответ: «Извините, лекарств нет! Ничего не можем поделать!» Но они же мне положены по закону. Если их нет сегодня, государство должно завтра их закупить. Разве нет? – недоумевает жительница областного центра Вера Кузьмина.

Женщина десять лет принимает гормональные ингаляторы, без которых не может дышать. У нее астма, множество сопутствующих заболеваний и инвалидность. Она имеет право бесплатно получить нужную ей дозу в аптеке, но ей приходится ждать, иногда дольше месяца.

– Лекарства всегда выдают с перебоями, – рассказывает Ольга Свириденко, мама ребенка-инвалида. – Надо узнавать заранее день, когда появится препарат, бежать в поликлинику к открытию, чтобы успеть получить. Не успеешь – скажут, что закончилось, и делай что хочешь.

То есть ситуация с обеспечением льготными лекарствами выглядит примерно так: «Мы же вам говорим – приходите завтра, а вы все время приходите сегодня».

Слова «лекарств сегодня нет» звучат для взрослых и детей с хроническими заболеваниями. Естественно, это вызывает недовольство, ведь от своевременного приема медикаментов зависит не только самочувствие,

но и жизнь.

СЛОВО ДИСТРИБЬЮТОРУ

Какова ситуация по обеспечению медорганизаций лекарственными средствами в рамках ГОБМП на сегодняшний день? На какой период поликлиники и стационары обеспечены необходимыми медикаментами?

Эти и другие вопросы редакция «Рудного Алтая» адресовала областному управлению здравоохранения, отправив официальный запрос.

В письме за подписью и. о. председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа говорится, что список лекарственных средств, закупаемых у единого дистрибьютора, включает в себя 1372 наименования, в том числе 608 наименований лекарственных средств предусмотрены в рамках амбулаторного обеспечения.

На 2020 год закуплено 334 наименования лекарственных средств и медицинских изделий. Лекарства закупаются с учетом переходящего запаса, имеющегося на складах «СК-Фармация». Отгрузка товара осуществляется не только по заявкам медорганизаций, но и с учетом потребления. В целях предотвращения перебоев в лекарственном обеспечении за счет собственных средств сформирован неснижаемый запас по жизненно важным препаратам на сумму более 2,7 млрд тенге. Среди них имеются аналоги незакупленных препаратов.

На сегодняшний день, по данным Единого дистрибьютора, по амбулаторному лекарственному обеспечению населения области отгружено лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 2,1 млрд тенге, медорганизациями отпущено на 0,3 млрд тенге. Товар на сумму 0,9 млрд тенге находится на пути в ВКО.

Для обеспечения населения области лекарствами в условиях стационара отгружено лекарств на сумму 0,7 млрд тенге. Поставки продолжаются.

ГДЕ СИСТЕМА ДАЕТ СБОЙ?

Перебои с поставками медицинских товаров в «СК-Фармация» объясняют прежде всего тем, что лечебные организации неправильно планируют потребности в медикаментах.

В качестве довода приводится пример 2019 года, когда на склады Единого дистрибьютера был возвращен товар на сумму 0,9 млрд тенге, это девять процентов от общей суммы отгруженного товара.

Кроме того, отмечается, что причины перебоев с поставками кроются в непредвиденном повышении цен на сырье на международном рынке, приостановлении или прекращении деятельности заводов-изготовителей и тому подобном.

По вопросам обеспечения населения бесплатными лекарствами ТОО «СК-Фармация» запустило работу контакт-центра. Звонки по короткому номеру 1439 с любого городского или мобильного телефона бесплатны.

С понедельника по пятницу операторы предоставляют информацию о сроках, объемах и планируемых датах поставки необходимых медикаментов, отпускаемых бесплатно для пациентов, состоящих на диспансерном учете и получающих амбулаторное лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Работа контакт-центра также призвана помочь разобраться в причинах перебоев с поставками медикаментов и предотвратить их появление в дальнейшем.

Добавим, что до недавнего времени медицинские учреждения активно привлекали к программе частников. С 2018 года Правительство РК взяло курс на полную «автономию» государственных поликлиник. Как правило, бесплатные лекарства теперь выдаются в том же здании, где оформлялся рецепт. Полностью отказаться от услуг частных аптек планируют уже в 2020-2021 годах.

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук