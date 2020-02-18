Приоритетные направления

Глава государства выступил на панельной сессии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности на тему «География имеет значение: беседа о Центральной Азии», сообщила пресс-служба Акорды.

Мероприятие прошло в формате живой дискуссии, где спикеры, отвечая на вопросы модератора, поделились своим видением решения проблем безопасности в Центральной Азии.

Говоря о роли региона, Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что его место в глобальной геополитике будет только возрастать.

Президент проинформировал участников форума о внешнеполитических приоритетах Казахстана, взаимоотношениях нашей страны с Россией, Китаем, ЕС, США, а также с Афганистаном.

Отдельной темой в обсуждении стали вопросы обеспечения региональной безопасности. Глава государства рассказал о мерах по борьбе с наркотрафиком и вкладе Казахстана в противодействие терроризму, подробно остановившись на итогах операций «Жусан» и «Русафа».

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомил аудиторию с приоритетами своего президентства, основными направлениями политических и экономических реформ. В данном контексте Президент подчеркнул, что уделяет исключительно важное значение диверсификации экономики, развитию инноваций и цифровизации.

В завершение сессии Глава государства ответил на вопросы аудитории.

Президент экспертно-аналитического центра «Совет по международным отношениям» Ричард Хаас, отметил, что позиция Президента Республики Казахстан пришлась как раз по теме дискуссии и на основе этого была дана оценка взаимоотношениям в регионе.