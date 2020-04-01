ПРИНЯТЫ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

В области зарегистрированы два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Восточный Казахстан – один из регионов, которому дольше всех удалось противостоять опасному вирусу и не допустить его распространения на своей территории. Однако, несмотря на все принимаемые меры, COVID-19 добрался и до ВКО.

28 марта на территории нашей области были выявлены первые два случая заболевания.

Как сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях аким области

Даниал Ахметов, заразившиеся оказались жителями Семея – это мужчина и женщина 1959 года рождения. Семейная пара находилась на отдыхе в Египте и вернулась в Казахстан

21 марта рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан. До Семея они добрались на собственном транспорте.

– Вместе с ними за границу выезжали пять членов семьи. Результаты анализа на наличие коронавирусной инфекции на

28 марта у четырех человек отрицательные. Один анализ находится в работе. Кроме того, выявлено еще одно контактное лицо, у которого также взяты анализы. В настоящий момент четверо изолированы в провизорный стационар, еще четверо находятся под наблюдением врачей в карантинном стационаре, – написал Даниал Ахметов на своей странице в Facebook.

Информацию подтвердил руководитель областного управления здравоохранения Ильяс Мухамеджан в ходе онлайн-брифинга. По его словам, состояние заболевших стабильное, средней степени тяжести. Первые жалобы были на температуру и редкий кашель.

– У мужчины 1959 года рождения на текущий момент выявлен дополнительный диагноз – двусторонняя очаговая пневмония. Диагноз гражданки 1960 года рождения, которая также доставлена в провизорный стационар, – нижнедолевая левосторонняя бронхо-пневмония, – отметил Ильяс Мухамеджан. – Пациенты находятся под постоянным контролем и проходят специальное лечение.

Как сообщил глава обл-здрава, бригада скорой медицинской помощи, осуществлявшая доставку заболевших граждан из дома до стационара, отреагировала незамедлительно и работала, используя средства индивидуальной защиты. Отметим, зараженных доставили в стационар в специальных капсулах согласно утвержденному алгоритму действий.

По словам заместителя руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Марата Исмаилова,

28 марта, сразу после получения положительных результатов, были начаты противоэпидемиологические мероприятия по месту проживания заболевших и их контактных лиц.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем ответственных служб и принимаются все меры по недопущению распространения инфекции на территории области.

Вместе с тем в социальных сетях и мессенджере WhatsApp неизвестные распространили анкетные данные заболевших коронавирусом. По сообщению пресс-службы Департамента полиции ВКО, ведомством проводится расследование, по итогам которого винов-

ные, допустившие распространение информации в сети Интернет, будут привлечены к ответственности.

К слову, в Восточно-Казахстанской области возбуждено 26 административных дел по факту нарушения режима чрезвычайного положения. К ответственности привлечены 15 человек, десять из них арестованы.

– Несмотря на ограничительные меры со стороны государства, ряд граждан области игнорируют режим ЧП, – отметил Даниал Ахметов.

Так, в Семее в ходе очередного рейда выявлено, что три кальянных продолжали свою деятельность, несмотря на запрет. Одно кафе работало после 22:00. В результате трех человек арестовали на пять суток, одному выписали штраф в размере 10 МРП. Также на семь суток арестован хозяин одного из клубов Усть-Каменогорска.

Напомним, нарушение требований чрезвычайного положения влечет за собой административный арест до 15 суток либо штраф в размере 10 МРП (26510 тенге в 2020 году).

Гульжан Естаева

Пресс-служба

РгК «Восток»