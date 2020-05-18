Пример усердного труда

Неустанно трудиться и любить свою Родину научили своих потомков участники Великой Отечественной войны и труженики тыла.

Напомним, в одном из прошлых номеров газеты «Рудный Алтай» мы писали об уроженце бывшего Аксуатского района Оразгали Кауысове, который, несмотря на бронь, добровольцем пошел в ряды Красной Армии, участвовал в боевых действиях против фашистских захватчиков на передовой и дошел до Гомеля.

Недавно в нашу редакцию обратилась внучка фронтовика Шынар Кауысова, проживающая в столице. Она поделилась с нами информацией о своей бабушке Шолпан Архабаевой, супруге Оразгали Кауысова.

– Моя бабушка родилась 2 мая 1923 года в селе Кызыл-Кесик бывшего Аксуатского района Семипалатинской области в семье Архабая Адильгожина и Диляфруз Турганбайкызы, – начала повествование Шынар Кауысова.

Что такое труд, ей пришлось узнать в самом раннем возрасте. Во времена голода в 30-х годах она потеряла мать и семь старших братьев. Проживала вместе с отцом. Казалось, жизнь только начала налаживаться, но все планы разрушила Великая Отечественная война.

В сентябре 1941 года Шолпан Архабаеву призвали в Трудовую Армию. Будучи молодой девушкой 19 лет, она расчищала от снега железнодорожные пути на станции Защита.

В 1942 году была демобилизована по болезни. Лечилась в Сергиопольском военном госпитале и выжила благодаря военным врачам.

Во времена войны и в последующие годы она беспрерывно работала в колхозе и совхозе. Была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «Ветеран тыла», а также уже в послевоенное время удостоилась звания «Победитель социалистического соревнования».

– Создав семью с нашим дедушкой, она воспитала троих сыновей, – говорит Шынар Кауысова. – Для детей и внуков дед и бабушка по сей день служат ярким примером доблести и верности Родине.

Вместе с тем наша собеседница рассказала о судьбе своих дедушки и бабушки по материнской линии – Жумагали Абылхасимова и Маулит Баяхметовой, которые также отличились своим трудолюбием и отвагой.

Родился Жумагали Абылхасимов в селе Ойшилик Аксуатского района в 1926 году. В декабре 1944 года его призвали в ряды Красной Армии. В городе Орал он прошел шестимесячную подготовку, после чего исполнил свой гражданский долг в городе Кунгур. Семь лет участвовал в восстановлении Румынии после войны.

Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда».

Вернувшись на родную землю, продолжал усердно трудиться до самого выхода на пенсию. Скончался он 9 мая 2003 года.

Его супруга Маулит Баяхметова родилась в 1924 году в том же селе Ойшилик.

– С детства пришлось работать в колхозе. Особенно много приходилось трудиться во время войны, – говорит внучка. – Когда мужчины отправились воевать, 17-летняя девушка работала в поле, ухаживала за скотом, а по ночам вязала носки, которые отправляли на фронт.

Ее наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда»,«Ветеран тыла». Также мать семерых детей получила знак отличия «Материнская слава» І и ІІ степени.

Внуки признаются, бабушка стала для них истинным образцом усердного труда. К сожалению, в 2008 году ее не стало.

Гульжан Естаева