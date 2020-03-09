Пример мужества

Акция «75 дней до Победы в Великой Отечественной войне» стартовала в Усть-Каменогорске.

На железнодорожном вокзале областного центра состоялась торжественная встреча боевого знамени 96-й Казахской кавалерийской дивизии, сформированной в январе 1942 года в Усть-Каменогорске.

В этой встрече участвовали представители Департамента по делам обороны ВКО, кадеты военной кафедры ВКГТУ им. Д. Серикбаева, активисты патриотического движения «Жас сарбаз», личный состав войсковой части 27943, а также командиры воинских частей гарнизона. Всего в мероприятии было задействовано около 230 военнослужащих, а также военная техника 40-х годов.

– На днях в столице нашей республики стартовала акция «75 дней до Победы в Великой Отечественной войне», посвящённая 75-й годовщине Великой Победы, – сказал начальник Усть-Каменогорского гарнизона подполковник Ержан Мейрманов. – Министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Нурлан Ермекбаев вручил копии боевых знамён дивизий и частей, которые создавались на территории Казахстана в начале войны. Так, в январе 1942 года на территории Усть-Каменогорска сформирована 96-я Казахская кавалерийская дивизия, которая героически защищала Сталинград.

По словам заместителя акима Усть-Каменогорска Эльдара Толеубекова, на фронт ушло много восточноказахстанцев, половина из них не вернулась домой.

– Мы, как патриоты Родины, обязаны сохранить память о тех днях, донести до наших потомков историю о ратном подвиге отцов и дедов, – подчеркнул Эльдар Толеубеков. – В течение двухсот дней и ночей продолжалось кровавое сражение, ставшее переломным в ходе Второй мировой войны. Незадолго до его начала вышел сверхсекретный приказ Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина за номером 00227, названный в народе «Ни шагу назад!» Солдаты давали клятву – «За Волгой для нас земли нет!» Неслучайно сталинградских защитников называют людьми со стальными сердцами: они не только отстояли город, но и овладели стратегической инициативой, которую не отдавали противнику до конца войны. Среди них было немало восточноказахстанцев.

Боевое знамя было торжественно сопровождено по центральным улицам областного центра до мемориального комплекса на Стрелке.

По мнению председателя областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил», почетного ветерана Вооруженных сил РК, подполковника в отставке Токена Билялова, ветеранам нелегко вспоминать одну из самых ожесточенных битв самой страшной войны ХХ века, но память об этом – живой пример мужества и патриотизма для молодежи.

– Как бы ни была тяжела история – это наша история, – считает Токен Билялов. – Поэтому молодая и доблестная смена патриотов республики должна непременно об этом помнить.

Ева Ким