Пример мужества и героизма

Он прошел всю войну, храбро сражался в рядах кавалерийского полка, а затем – в истребительном авиационном. О своих фронтовых дорогах рассказал ветеран Великой Отечественной войны Павел Василенко.

В августе 1922 года семья Самсона Василенко стала больше на одного человека – на свет появился сын Паша. Случилось это в украинском селе Великие Будища.

Детство будущего защитника Родины, как и у многих в то время, было голодным и босоногим. Да и юность не успела побаловать – ее наполнили фронтовые будни.

– В 1941 году Гадячский военный комиссариат Полтавской области призвал на фронт, – рассказывает ветеран. – Так я попал в 21-й кавалерийский полк, где и прошло мое боевое крещение.

Павел Василенко, вместе с другими солдатами, освобождал от немецких войск станцию Лозовую. Перед его конем разорвался боевой снаряд. Молодой боец получил серьезное осколочное ранение плечевого сустава, но благодаря коню, который закрыл его собой, сохранил жизнь…

– Сначала нас, раненых, отправили в Волчанск Харьковской области, – вспоминает он, – а потом – в госпиталь во Фрунзе.

Когда молодого бойца вылечили, он получил направление в село Беловодское в Луганской области, где должен был пройти обучение в Школе молодого авиационного специалиста. Там он как школьник сидел в классе и изучал авиационное дело, чтобы вскоре снова приближать великий День Победы.

– Оказался в 297-м истребительном авиационном полку, – поясняет Павел Самсонович. – Сначала мы ремонтировали авиатехнику – где-то пробоины подлатать нужно было, где-то – запасную часть заменить. В общем, устраняли повреждения, чтобы техника снова могла летать.

Затем он участвовал в боях под Прохоровкой – крупнейшем танковом сражении между германской и советской армиями в ходе оборонительной фазы Курской битвы. А также в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Австрии и Чехословакии, где его и застала радостная весть об окончании войны.

– Адъютант разбудил нас ночью и сказал: «Все, война закончилась!» – рассказывает ветеран. – Мы так радовались, что стреляли из всех видов оружия в честь Великой Победы, даже из пушек палили. А утром командир полка объявил: «Всем разойтись по местам и готовить самолеты к боевым вылетам. Может, война и закончилась, но не для нас…». Как выяснилось позже, перед нами стояла боевая задача – найти предателей, изменников Родине, которые скрывались недалеко от нашего местоположения.

Павел Василенко награжден орденами Великой Отечественной

войны II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Курскую битву», «Маршала Жукова», «За доблестный труд в годы войны», юбилейными наградами.

До 1947 года он служил в Болгарии, а демобилизовавшись, не знал, куда направиться. Еще в самом начале война разлучила его с родителями – их эвакуировали, но в какой город – юноше не было известно. Лишь в 1952 году ему удастся разыскать своих родных.

До того времени вместе с боевым товарищем Павел Самсонович решил отправиться в неизвестный ему город Зыряновск (ныне – Алтай), который впоследствии стал его второй родиной. Здесь он познакомился с будущей супругой, вместе они прожили душа в душу 66 лет, в этом же городе до выхода на заслуженный отдых выполнял важную миссию – воспитывал подрастающее поколение в Малеевском детском доме.

Павел Василенко всегда был, есть и будет примером мужества и героизма для молодого поколения, человеком, подарившим нам мирную жизнь.

Татьяна Кравченко

Район Алтай