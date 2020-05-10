Пример доблести и отваги

Потомки ветерана Великой Отечественной войны и участницы трудового фронта гордятся своими предками и часто вспоминают о подвигах своих деда и бабушки.

– Мой дедушка Оразгали Кауысов родился в 1901 году в селе Екпин бывшего Аксуатского района Семипалатинской области, – рассказал Боранбай Оразгалиев. – До становления советской власти работал табунщиком. После работал в колхозе Екпин Аксуатского района и совхозе Аксуат плотником и строителем. Руками дедушки построены кинотеатр, универмаг в селе Аксуат и множество домов, которые стоят и поныне. Также до войны он работал в родном селе рядовым колхозником.

Когда началась война, Оразгали Кауысов, несмотря на бронь, добровольцем пошел в ряды Красной Армии. Служил в войсковой части 1146-го стрелкового полка 342-й стрелковой дивизии, которая сформировалась в первые месяцы Великой Отечественной войны в городе Баланде Саратовской области. В ноябре 1941 года это воинское подразделение, не закончив свое фopмиpoваниe, в составе 61-й резервной армии выступило на Юго-Западный фронт.

Красноармеец Кауысов участвовал в боевых действиях против фашистских захватчиков на передовой, дошел до Гомеля.

Тогда 342-я стрелковая дивизия вела наступление в составе 61-й армии. Освободила 120 населённых пунктов, в том числе районный центр Арсеньево, город Белёв. До 26 февраля 1943 года вела бои на стыке трёх областей – Тульской, Калужской и Орловской. В 1942 году и первой половине 1943-го участвовала в оборонительных боях в составе войск Брянского и Западного фронтов. В марте 1943 года дивизия вошла в состав 3-й армии и заняла оборону по восточному берегу Зуша.

В бою 29 июля 1943 года при наступлении рядовой Кауысов был ранен пулей в левое предплечье с повреждением лучевой кости. В госпитале вынесли вердикт – ампутация. Но благодаря мастерству военных врачей солдату удалось сохранить руку. В уцелевшей до сегодняшних дней истории болезни написано: полная неподвижность пальцев левой кисти после сквозного ранения левого предплечья. 20 ноября 1943 года он был освидетельствован в запас. В документе также значится – «Ранение, контузия, увечье получено в боях при защите Советской Родины, ранен 29 июля 1943 года», заключение от 29 июля 1943 года. После демобилизации работал в Аксуате строителем.

– Со слов отца, дедушка не очень любил рассказывать о войне, – вспоминает Боранбай Оргазгалиев. – Он всегда говорил, что война – это слезы и горе. Был общительным, жизнерадостным и всегда помогал нуждающимся сельчанам. Умер дедушка в 1966 году.

По словам родственников, в последние годы жизни фронтовика сильно беспокоили ранения, полученные на войне. Бабушка сама растила троих сыновей. В 1941 году она была призвана в трудовую армию и по 1942 год трудилась на железнодорожной ветке Усть-Каменогорск – станция «Защита». Была демобилизована по болезни после лечения в Сергиопольском военном госпитале и чудом осталась жива.

– Благодаря нашим фронтовикам мы живем в мирное время в независимой и свободной стране, – говорит внук ветерана. – О войне я знаю только из книг и рассказов. Но одно мы все знаем точно – любая война несет разрушения, смерть и горе. Я с гордостью рассказываю о своем дедушке, потому что война прошла по судьбам миллионов людей, оставив многим боль утраты и всем радость великой победы над фашистами.

Семья Оразгалиевых очень гордится своим героическим дедом, тем, что он внес свой вклад в разгром захватчиков, посягнувших на нашу общую Родину.

Ерик Абитов

Тарбагатайский район