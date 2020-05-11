Пример для подражания

Добрые дела в рамках акции Biz birgemiz продолжаются в Бескарагайском районе.

Напомним, в феврале этого года 85 малообеспеченным и многодетным семьям района, а также детям, оставшимся без попечения родителей, вручили пакеты с комплектами одежды для каждого члена семьи от Семейского филиала республиканского благотворительного фонда «Ниет». Таким вниманием охватили более 420 человек.

В период действия чрезвычайного положения руководство филиала приняло решение повторно оказать помощь тем же людям, доставив им продуктовые наборы.

– Представители благотворительного фонда вновь окружили заботой наших земляков, – говорит руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Бескарагайского района Назира Идрисова. – От всего сердца благодарим за сотрудничество и помощь директора филиала республиканского общественного фонда «Ниет» Айдоса Серикқалиұлы.

Вместе с тем уроженец района, ныне проживающий в Экибастузе Павлодарской области, предприниматель Аскар Махамбетов также поддержал акцию Biz birgemiz. Он выделил один миллион тенге на благотворительность, чтобы в родном селе Кривинка буквально в каждом доме в этот период было по мешку муки и сахара, а также подсолнечное нерафинированное масло, конфеты. Таким образом,

90 семей из этого села теперь обеспечены продуктами питания.

– Найти время, чтобы приехать на свою малую родину и помочь землякам, проявив гражданскую ответственность, – это и есть патриотизм, – добавила Назира Идрисова. – Меценат таким примером продемонстрировал человечность

и гражданскую позицию, стал образцом для подражания.

Ева Ким

Бескарагайский район