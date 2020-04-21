Придут на помощь

В Курчумском районе волонтеры оказывают поддержку нуждающимся в помощи категориям населения.

В числе уже состоявшихся акций – пошив и раздача масок ветеранам, многодетным, малоимущим и инвалидам. Подобные акции находят продолжение.

– Волонтерские группы действуют не только в районном центре, но и во всех сельских округах района, – говорит директор КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата Курчумского района Рустем Калиахмет. – В эти дни около 70 активистов участвуют в наших акциях. Так, нуждающимся в поддержке семьям розданы продуктовые наборы. Ведется работа по формированию фонда поддержки многодетных, малоимущих, нетрудоустроенных граждан. Фонд аккумулирует собранные продукты питания, средства гигиены.

К помощи привлекается местное бизнес-сообщество, неравнодушные граждане.

По информации представителей молодежного ресурсного центра, волонтерским движением района с начала этого года внесено в свой актив немало добрых дел. Его участники помогали ветеранам, инвалидам в решении хозяйственных вопросов: очистке от снега придомовых участков, колке дров, а также приобретении угля. Не оставят без внимания и поддержки своих земляков и в этот период.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район

Фото иллюстрационное