Прививки для бычков

В Восточном Казахстане готовятся к ежегодной вакцинации скота.

В Управлении ветеринарии ВКО совместно с Министерством сельского хозяйства РК составили ежегодный план ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных болезней животных.

По информации руководителя Управления ветеринарии ВКО Рамиля Сагандыкова, в 2020 году запланировано проведение вакцинации скота против бешенства, ящура, пастереллеза, сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, эхинококкоза плотоядных и нодулярного дерматита.

– На сегодняшний день необходимое количество вакцин для весенних ветеринарных мероприятий выделено. Закуп осуществляет Комитет ветеринарного контроля МСХ РК. Ведутся работы по доставке ветеринарных препаратов в города и районы области, – сообщил Рамиль Сагандыков.

Он также пояснил, что в регионе используют вакцины российского и отечественного производства.

Вакцинация будет осуществляться в течение года с учетом сезонности заболеваний и рекомендаций Международного противоэпизоотического бюро.

Из всех особо опасных заболеваний в ВКО сначала года у скота отмечалось бешенство. Три очага зафиксированы в Жарминском, Урджарском и Бескарагайском районах.

– Оздоровительные мероприятия проводит РГП «Республиканский противоэпизоотический отряд» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, – добавил Рамиль Сагандыков.

Добавим, что на сегодняшний день в областной базе данных идентификации сельскохозяйственных животных насчитывается более одного миллиона голов КРС, свыше 1,5 млн МРС, около 50,5 тыс. свиней, 353 тыс. лошадей, 594 верблюда.

Всего в Казахстане на 2020 год запланировано свыше 150 млн прививок против 19 особо опасных болезней животных.

Кристина Кирдяпкина