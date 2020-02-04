Прибыльное дело на селе

Жительница Урджарского района Роза Болатханова за год сдала в молокоприемный пункт 38 тысяч литров молока.

Роза Болатханова проживает вместе со своей семьей в селе Урджар. Несколько лет она была дояркой в колхозе, после работала кухаркой, муж в то время трудился скотником. Однажды, когда все члены семьи остались без постоянной работы, сельчанка решила, что они могли бы заняться производством сельскохозяйственной продукции. Домочадцы начинание приняли на ура, купили землю и коров. Поначалу женщина продавала молоко на базаре, а в 2015 году в районе открылись молокоприемные пункты, она начала сдавать молоко туда.

В прошлом году доярка из Урджара показала невероятный результат не только для района, но и для всей области, сдав 38 тысяч литров молока от десяти коров. В итоге за свою работу она получила около четырех миллионов тенге. Труд на самом деле титанический, ежедневно семья просыпается в четыре часа утра и работает без выходных. В течение пяти лет они ни разу не прекращали сдачу молока. Это наглядный образец того, что добиться высокого дохода можно, если трудиться не покладая рук.

– Корм для скота заготавливает мой муж. Он оказывает мне огромную поддержку, обладает всеми необходимыми знаниями в области животноводства. Без него я бы не справилась, – поделилась Роза Болатханова.

Сейчас они держат восемь голов КРС молочного направления. Летом надои составляют до 100–105 литров в день. Также за счет крупного рогатого скота семья обеспечивает себя маслом, сметаной, куртом и мясом.

В прошлом году, в преддверии Дня работников сельского хозяйства, трудолюбивой доярке подарили доильный аппарат турецкого производства. По словам Розы Болатхановой, он очень удобный и существенно облегчил работу. Также полезные подарки – холодильники для хранения молока в летнее время получили односельчане, сдающие большие объёмы молока, Кабдыгали Омаров и Кайрат Каленов.

– У нас два сына. Один из них вместе с женой живёт с нами, второй – в Актау. Хочу обоих приобщить к сельскому хозяйству и создать собственный семейный бизнес, – сказала Роза Болатханова.

С этой целью сельчанка обратилась за поддержкой к главе региона Даниалу Ахметову, озвучив свою просьбу в ходе отчетной встречи акима Урджарского района Серика Зай-нулдина с населением. Доярка попросила у акима области помочь приобрести еще 20 голов КРС. По ее словам, у хозяйства есть свои расходы, самостоятельно развивать его она не может.

– Решим этот вопрос и поможем вам. Вы отличный пример для других жителей, – отметил Даниал Ахметов. – Мы всегда поддержим, главное, чтобы люди хотели работать.

По словам главного специалиста Урджарского сельского округа по вопросам сельского хозяйства Асета Жаппарова, село Урджар является лидером по сдаче молока. Активно к этому делу подключились 10–15 семей. Сейчас они обеспечивают натуральным молоком школы, детские сады и больницы.

– Ежедневно жители села сдают от 650 до 750 литров молока. С каждым разом объемы принятого на переработку сырого молока возрастают. Будем продолжать работу в этом направлении, – говорит Асет Жаппаров.

В целом хорошие показатели в сфере молочного производства наблюдаются по всему району. Как отметил Серик Зай-

нулдин, в 2019 году местные молокоприемные пункты приняли у жителей 1953 тонны молока. В общем сельчане получили выручку в размере 183 млн тенге. К слову, в этом году молокоприемные пункты планируют собрать в 1,5 раза больше молока, то есть 2900 тонн.

– В районе есть резерв производства молока в объёме 6500 тонн. Для того чтобы переработать 60 процентов от этого объёма, то есть 3900 тонн, нужно перерабатывать до 10 тонн молока в сутки и открыть небольшой завод по производству сыра. С этой целью проводятся переговоры с инвесторами из Алматы, – подчеркнул Серик Зайнулдин. – Также планируется открыть молокоприемные пункты в селах Верхнее Егинсу и Келдимурат.

Отметим, с 2015 года в регионе созданы и реконструированы 44 молочнотоварные фермы, открыто 63 молокоприемных пункта. В период с 2014 по 2019 год закуп молока у населения увеличился в 17 раз.

– В 2014 году молоко закупили на сумму 240 млн тенге, сейчас эта цифра составляет 4,1 млрд тенге. Также в 2014 году молокоприемные пункты закупили 3,7 тысячи тонн молока, а в 2019 году – 48,4 тысячи тонн. В действительности мы должны довести этот показатель до 90 тысяч тонн, – резюмировал аким области Даниал Ахметов.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет

Урджарский район