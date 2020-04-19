Приближается Рамазан

Священный для мусульман месяц Рамазан начнется 24 апреля.

– Духовное управление мусульман Казахстана на основе научных данных одного из ведущих исследовательских центров страны – Национального центра космических исследований и технологий им. В. Г. Фесенкова, а также проконсультировавшись с Духовными управлениями мусульман соседних стран Узбекистана и Кыргызстана, определило дату начала месяца Рамазан, – сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. – Согласно законам шариата и результатам научных исследований, решено, что месяц Рамазан начнется 24 апреля.

В целях профилактики распространения коронавируса верховный муфтий призвал приостановить проведение ифтара (ауызашар) в мечетях, столовых и других общественных местах. В условиях ограничительных мер рекомендуется провести ифтар дома, в кругу семьи.

– В сложившейся ситуации мы призываем мусульман совершать благие дела: заказать еду из кафе и раздать ее постящимся, поделиться продуктами питания для ифтара с нуждающимся, помочь постящимся финансово, на сумму расходов на ифтар, – отметил Наурызбай кажы Таганулы.

Дмитрий Одинцов