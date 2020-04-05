Преодолеем трудности вместе

Предприниматели региона оказывают поддержку в борьбе с COVID-19.

По сообщению пресс-службы областной Палаты предпринимателей, на время чрезвычайного положения по коронавирусной инфекции COVID-19, акционерное общество «Aitas KZ» из Восточно-Казахстанской области предприняло ряд мер, направленных на поддержку отечественной системы здравоохранения, а также в помощь бизнесу и потребителям.

По заявлению генерального директора предприятия Серика Толукпаева, в кризисное время компания выделит 200 млн тенге на приобретение медицинского оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, не будет повышать цены на продукцию бренда «Кус&Вкус», обеспечит 1000 тонн неснижаемого остатка мяса птицы для бесперебойного снабжения населения.

Компания также представит в открытом доступе документы по организации управления производственным холдингом в условиях чрезвычайного положения. Эти материалы помогут предпринимателям системно отвечать на вызовы, связанные с пандемией и обвалом цен на нефтепродукты.

Также будут созданы волонтерские штабы на карантинных территориях и территориях присутствия АО «Аitas KZ» для оказания помощи населению.

– Сегодня весь мир переживает сложные времена, – сказал Серик Толукпаев. – АО «Aitas KZ», являясь одной из крупных производственных компаний сельскохозяйственной отрасли, перестраивается на новые условия работы. В сложившейся ситуации казахстанцам необходимо сохранять спокойствие, проявлять выдержку и оказывать содействие в борьбе с опасной инфекцией.

Глава предприятия Aitas KZ также отметил, что очень важно, чтобы представители оте-чественного бизнеса проявили социальную ответственность и помогли государству по мере своих возможностей, ведь только вместе можно преодолеть любые трудности.

Ерик Абитов