Премьер РК поручил принять предупредительные меры по защите от коронавируса

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса и предупредительным мерам на территории Казахстана.

О складывающейся ситуации и мерах реагирования доложили министр здравоохранения Е.Биртанов, министр индустрии и инфраструктурного развития Б.Атамкулов, министр культуры и спорта А.Райымкулова, первый заместитель министра иностранных дел Ш.Нурышев, главный санитарный врач Казахстана Ж.Бекшин, директор Пограничной службы КНБ РК Д.Дильманов, а также руководство Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

«Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», — сказал А.Мамин.

По итогам совещания Глава Правительства дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер:

1. Усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

2. Установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, по месту их проживания.

3. Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

4. Ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.

5. Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР.

6. Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС «Хоргос».

7. Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи.

8. Государственным органам организовать необходимое взаимодействие с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

9. В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в г.Ухань КНР.

10. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя Премьер-Министра Б.Сапарбаева, которой поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.

Пресс-служба Премьер-Министра РК