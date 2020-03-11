Премия за сообщение

За сообщение о фактах коррупции, восточноказахстанцы могут получить до десяти с половиной миллионов тенге.

На базе сервисного центра Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (ДАПК) по Восточно-Казахстанской области «ANTIKOR ORTALYGY» состоялся брифинг, посвященный дифференцированной системе поощрений граждан, сообщивших о фактах коррупции.

В ходе брифинга, первый заместитель руководителя ДАПК по ВКО Жигер Байдилдин, разъяснил изменения, внесенные в систему поощрений граждан, сообщивших о фактах коррупции постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года № 32.

Так, по информации Жигера Байдилдина, по коррупционным преступлениям, где сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не превышает 1 000 МРП (2 651 000 тенге) — сумма вознаграждения составляет от 30 до 100 МРП, (от 79 530 до 265 100 тенге) в зависимости от категории преступления. Если сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг превышает 1 000 МРП, то сумма вознаграждения составит 10 процентов от указанной суммы, но не более 4 000 МРП или 10 604 000 тенге. В ранее действовавших правилах не было дифференцированной системы. По данным ведомства, по итогам прошлого года, девять граждан ВКО были поощрены за сообщения о коррупции на сумму 1 млн. 200 тыс. тенге.

– Увеличение размера финансового стимулирования за предоставление информации или иным образом оказанное содействие по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений направлено на активизацию гражданской позиции населения в противодействии коррупции, – отметил Жигер Байдилдин. – При разработке этой системы в Казахстане использовался опыт Сингапура, Великобритании и других передовых стран.

Вместе с тем, представители областной антикоррупционной службы, призывают жителей области, особенно задействованных в сфере образования, не допускать фактов сбора денежных средств для приобретения подарков. В ведомстве напомнили, что незаконные поощрения на сумму до 2 МРП влекут за собой административное наказание, а свыше этого показателя, уголовную ответственность. Все поощрения за профессиональные заслуги должны осуществляться в рамках закона.

Ерик Абитов