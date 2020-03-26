Премия за информацию

По итогам 2019 года девять восточноказахстанцев поощрены за сообщение о фактах коррупции.

Как рассказали в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции (ДАПК) по ВКО, вопросам поощрения граждан, сообщивших о факте коррупционных правонарушений или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, сегодня уделяется особое внимание.

Так, в 2019 году в регионе за такие сообщения поощрены девять человек. Общая сумма выплат составила 1 млн 212 тыс. тенге. Суммы поощрений варьируются от 75 750 до 176 750 тенге.

При этом в отдельных случаях могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности.

– Поощрение осуществляется в случае, если информация, представленная лицом, соответствует действительности, в отношении виновного лица вступило в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания, вступил в законную силу обвинительный приговор, а также вынесено постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, – пояснил представитель ДАПК по ВКО Ренат Набиев. – В этой связи при наличии вышеуказанных условий лицу, сообщившему о факте коррупционного правонарушения и желающему получить вознаграждение, необходимо обратиться в Антикоррупционную службу.

Сообщить о факте коррупции можно при непосредственном обращении гражданина в областной департамент антикоррупционной службы или через Сall-центр 1424 (звонок бесплатный).

Ерик Абитов