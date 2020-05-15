Преимущества онлайн-поступления

Восточноказахстанским выпускникам рассказали, как будет осуществляться прием документов в колледжи в онлайн-режиме.

В регионе в этом году 8 204 выпускника 11-х классов и 15 884 выпускника 9-х классов. В едином национальном тестировании в июне текущего года примет участие 6 921 выпускник, что составляет 84,4 процента. Для сравнения: в прошлом году было 6 416 ребят, или 75,6 процента.

Примечательно, что 5 552 выпускника 11-х классов и около 1 500 выпускников 9-х классов планируют продолжить обучение в организациях ТиПО.

– Абитуриентов ждут около 80 колледжей области. Прием документов на поступление в соответствии с установленными Правилами начнется с 20 июня, – сообщил заместитель руководителя Управления образования ВКО Кажумкан Оспангалиев. – Поступить можно как на рабочие специальности, так и на специальности среднего звена.

В текущем году согласно Реестру государственных услуг прием документов в колледжи автоматизирован и будет осуществляться через веб-портал электронного правительства www.egov.kz согласно Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального образования, утвержденным приказом министра образования и науки РК от 2018 года.

– На портале абитуриенты, родители или законные представители могут подать заявление в электронной форме, приложив электронную копию документа об образовании и фотографию, – подчеркнул Кажумкан Оспангалиев. – Необходимые медицинские справки будут получены из информационной системы Минздрава.

Также при сдаче документов через портал абитуриент может оформить место в общежитии и бесплатное питание, так как по ИИН определяется и его социальный статус.

– Автоматизированный прием документов на портале имеет множество преимуществ, – подчеркнул Кажумкан Оспангалиев. – Экономятся время и средства, которые в привычном формате абитуриент тратил бы на проезд до колледжа, проживание в другом городе, очереди в учреждениях, получение и копирование необходимых для поступления документов.

Приемные комиссии по итогам рассмотрения документов будут направлять абитуриентам уведомление о приеме документов, дату проведения конкурса, а также специального экзамена.

Кажмукан Оспангалиев отметил, что ежегодно в рамках проекта «Бесплатное ТиПО для всех» выделяется достаточный объем государственного образовательного заказа на востребованные специальности: 6200 мест из местного бюджета, 1730 мест по программе «Еңбек». Такой объем позволяет охватить бесплатным обучением всех желающих, особенно из социально уязвимых слоев населения (сирот, детей из малообеспеченных, многодетных семей).

На образовательных платформах Kundelik.kz, Mediana Services Limited, Bilim-al размещена информация о колледжах области с указанием всех специальностей и квалификаций.

С 2017 года в целях снижения оттока выпускников школ и колледжей региона успешно реализуется проект «Білікті маман». С учетом потребности регионального рынка труда из средств местного бюджета выделяются образовательные гранты на подготовку специалистов с высшим образованием. В этом году выделят 400 таких грантов.

Ева Ким