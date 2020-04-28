Предъявите пропуск

В мае жители Усть-Каменогорска и Семея будут пользоваться ранее выданными пропусками.

Пропуска зелёного и белого цветов, выданные на каждую семью для передвижения на территории областного центра и Семея, будут действовать в мае.

Напомним, обладатели зелёного пропуска могут передвигаться по городу только в чётные дни, белого – в нечётные. Используя эти пропуска, жители двух крупных городов Восточно-Казахстанской области могут посетить магазин, аптеку, банк. Также при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Кроме того, с 25 апреля по 3 мая в Усть-Каменогорске и Семее проводится замена ранее выданных красных и зелёных пропусков на автотранспорт на новые – красные и синие. Выдача осуществляется по спискам портала ruksat.e-vko.kz.

– В разных районах Усть-Каменогорска организованы 15 пунктов выдачи. Предприниматели приходят за пропусками по предварительному приглашению и в назначенное время. Выдача проходит без очередей и с соблюдением мер санитарной безопасности, – прокомментировал аким города Жаксылык Омар на своей странице в Instagram.

Предприниматели, не получившие приглашение на электронную почту, могут проверить статус своей заявки в личном кабинете на сайте ruksat.egov.kz. Там же можно узнать, куда и когда подойти для получения пропуска.

Напомним, красные пропуска для автомобилей выдаются только предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность города (больницы, аптеки, продуктовые магазины, услуги по уборке улиц и т. д.), а также сотрудникам крупных промышленных предприятий, которые ежедневно обеспечивают работу компаний (директора, начальники служб, главные инженеры, начальники участков, сотрудники предприятий, охрана).

Синие пропуска для автомобилей могут получить предприятия и юридические лица, оказывающие услуги основным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность города и промышленных предприятий, при наличии путевого или маршрутного листа (общественный транспорт, транспорт для перевозки сотрудников компаний, транспорт по доставке товаров, транспорт индивидуальных предпринимателей).

Ания Есмухамет

Дмитрий Франчук