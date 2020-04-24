Преданность родной земле

На карте нашей области есть сёла, в которых прежде кипела жизнь. Теперь об этом остались лишь ностальгические воспоминания. Однако в последние годы в них всё чаще стали происходить перемены к лучшему, вселяющие надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Так, в селе Карабулак Курчумского района такая надежда появилась в лице фермерского хозяйства «Нурали», созданного Сиявушем Дюсуповым. Для него Карабулак – это малая родина, где прошли детство и юность. Затем были годы службы в армейских рядах в офицерском звании. Однако желание трудиться на земле оказалось настолько сильным, что он решил стать фермером.

«ПОДНОЖКИ» КОРОНАВИРУСА

В 2015 году Сиявуш создал своё фермерское хозяйство. В окрестностях Карабулака получил землю площадью в 1,5 тысячи гектаров. В том числе – 560 гектаров пашни, 800 – пастбищ, 560 – покосов. В первые три года активно занимался растениеводством, высевая пшеницу, ячмень, овёс и гречиху. Получал на своих высокогорных полях неплохие по местным меркам урожаи. Однако в 2017 – 2018 годах в этот край пришла жестокая засуха и хозяйство потерпело сильнейшие убытки.

– По сути, мы оказались на самом краю, – вспоминает Сиявуш Дюсупов. – Поэтому решили наряду с растениеводством заняться ещё и животноводством. В 2018 году закупили 50 голов КРС породы герефорд. Получили неплохой приплод, что позволило расширить стадо. Теперь, как хозяйство с племенным статусом, можем реализовывать годовалых бычков по цене 350 тысяч тенге за одну голову.

Параллельно ведётся подготовка к посевной. Планируется посеять 150 гектаров ячменя и овса. Техники для проведения весенне-полевых работ, уборки урожая и других операций в «Нурали» достаточно.

Впрочем, ситуация с коронавирусом, карантинные мероприятия отразились и на делах в Карабулаке, как бы далеко он ни находился от главных очагов вируса. Глава хозяйства рассказал о трудностях, которые возникают. Например, нет возможности сдать ветеринарные анализы бычков, подготовленных к реализации, в специальные лаборатории.

Из-за отсутствия ветанализов невозможно, согласно действующим правилам, реализовать бычков. Вырученные средства крестьяне планировали потратить на ГСМ.

После посевной в хозяйстве приступят к кормозаготовке, на смену которой придет уборка урожая. Затем необходимо будет подвезти уже готовые стога сена поближе к зимней ферме. Следующая кампания – осенняя обработка полей. В общем, фермер живёт, как и всякий деловой человек, в нескончаемой круговерти дел и проблем. Пойдут его дела в гору – сможет помочь малой родине, и это хорошо понимают его земляки.

ЖИТЕЛИ КАРАБУЛАКА

Вместе с акимом Куйганского сельского округа Мухаметкаримом Кусаиновым мы побывали в Карабулаке. Он рассказал, что, в связи с уменьшением числа жителей, статус этого населенного пункта согласно действующим нормам законодательства изменён. Теперь Карабулак значится в официальных реестрах не как село, а как хозяйственное поселение. Здесь всего четыре дома, в которых живут люди.

Среди них – Нурбек Ашаков. У него поистине золотые руки и заслуженная репутация универсального механизатора: пашет, сеет, убирает урожай, ведет сенозаготовку, осуществляет перевозку. Кроме этого, на нём – ремонт техники, сварочные работы. Он н рассказал, что некогда в Карабулаке было порядка 100 домов. Ранее в селе работали школа, детсад, почта, дважды в день приезжал из районного центра рейсовый пассажирский автобус.

По словам Нурбека Ашакова, трудней всего оставшимся здесь людям приходится в зимние месяцы. Снега выпадают обильные, и это создает проблемы с очисткой дорог. Хоть и старается аким сельского округа, однако не всё зависит от него, и по местной трассе во внешний мир иногда не проедешь.

В августе этого года Нурбек Ашаков выйдет на пенсию. Судьба распорядилась так, что встречать эту жизненную межу ему приходится в одиночку. Супруга умерла ещё 14 лет назад, единственная дочь проживает в Семее. Сложить новую семью не получилось. Вот так и пролетели годы.

Серикбол и Жайнагуль Екеневы, которые тоже живут в Карабулаке, в былые годы трудились в местном совхозе. Он – трактористом, мотористом на молочно-товарной ферме. Она отработала 20 лет дояркой, была передовиком производства. Когда люди стали уезжать из села, они не поддались общим настроениям. До пенсии супругам ещё несколько лет, они держат собственное хозяйство, в котором есть овцы, коровы, лошади и куры. Летом Серикбол и Жайнагуль высаживают картофель, с местной плодородной почвы получают хороший урожай.

Супруги вырастили достойных детей. Сын работает военным по контракту, дочь – преподаватель музыки в Курчуме, младшая – студентка ВКГУ. Конечно, жить в отдалённом селе непросто. Быт здесь таков, что необходимо очень много трудиться, что и делают Екеневы. Однако о том, что не уехали, нисколько не жалеют.

…Окрестности Карабулака по-особенному красивы. Зелёные холмы, перелески и скальная гряда создают отличную панораму. Здесь раздолье человеку труда, желающему вдохнуть жизнь в эти места. Поэтому стоит верить, что в Карабулак придут лучшие дни.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район