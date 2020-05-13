Праздничная выставка

В Курчатове проходит детская онлайн-выставка мини-макетов и 3D-открыток, приуроченная к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Образовательные учреждения Курчатова работают на дистанционном формате. Не стал исключением и городской Дом творчества. Руководитель кружка «Оч.Умелые ручки» Айгерим Токенова сделала в работе акцент на юбилейные даты, которые празднуются в этом году.

– Мы стараемся научить детей работать в различных техниках, – говорит Айгерим Токенова. – На дистанционных занятиях под девизом #Сидим дома делаем подарки для ветеранов и тружеников тыла, выставляем их на страницах в Интернете в рамках организованной ко Дню Победы онлайн-выставки.

Так, по словам педагога, дети приобретают навыки художественного творчества, получают представления о пропорциях, выразительности формы, отделке, декоративных свойствах материалов. При изготовлении поделок они осваивают разнообразные технологические приемы, которые служат развитию мелкой моторики, а значит, стимулируют речевую и умственную деятельность.

Елена Пашке

Курчатов

Фото иллюстрационное