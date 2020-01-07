Праздник мира и добра

Череда светлых зимних праздников продолжается. Православные христиане отмечают Рождество Христово. В Восточном Казахстане традиционно проходят праздничные богослужения и народные гуляния.

Рождество является одним из важнейших христианских праздников, в более чем 100 странах мира он закреплен на государственном уровне. В православии Рождество Христово отмечается 7 января и предваряется постом. В Казахстане православие наряду с другими конфессиями вносит вклад в утверждение духовных ценностей, любви к Родине, укрепление межконфессионального мира и созидательное развитие общества.

Еще в 2005 году в ходе XXI сессии Ассамблеи народов Казахстана Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил религиозные праздники – первый день Курбан-айта и православное Рождество – сделать выходными днями. С тех пор они официально объявлены нерабочими.

Праздничные рождественские богослужения проходят в Андреевском кафедральном соборе, расположенном в микрорайоне Стрелка областного центра.

Накануне Рождества собор посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Глава региона ознакомился с епархиальным церковно-археологическим музеем, расположенным в духовно-культурном и административном центре имени священномученика Александра (Дагаева) вблизи собора. Инициатором и организатором музея является епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий.

Экспозиция является единственным в своем роде областным собранием исторических артефактов, связанных с историей становления и развития православия и русской культуры на землях Рудного Алтая. На выставочных стендах музея представлены образцы литургического обихода – иконы, чаши, облачения, нательные и наперсные священнические кресты.

– У вас хорошо представлена эта часть, но хотелось бы, чтобы вы расширили выставку и больше рассказали об истории нашего края и православия, этнографии, – отметил Даниал Ахметов. – Это будет интересно школьникам разных национальностей, независимо от их культуры и вероисповедания.

– Рождество – это праздник, который объединяет великие человеческие ценности – стремление к счастью, здоровью, бесконечное уважение к старшему поколению, матери и отцу, быть патриотом своей страны, преданно и честно работать, воспитывать молодое поколение в труде и счастье, – сказал Даниал Ахметов. – Об этом говорят и в мусульманстве, и в буддизме, и в конфуцианстве. Очень важно, что мы, объединенные одной страной и одной судьбой, строим общее счастье для всех нас.

Это Рождество в Андреевском кафедральном соборе отмечают с новым иконостасом. По словам епископа Усть-Каменогорского и Семипалатинского Амфилохия, он был изготовлен за счет помощи предпринимателей области при содействии главы региона. Над иконостасом около года трудились мастера. В благодарность за вклад в сохранение межконфессионального и межэтнического согласия Даниалу Ахметову вручили орден Православной Церкви Казахстана «Алғыс».

С Рождеством поздравил восточноказахстанцев главный имам мечети Халифа Алтай Ермек кажы Мукатай. Он отметил, что Рождество духовно объединяет представителей всех конфессий, и пожелал жителям области всего наилучшего.

В канун праздника, 6 января, именуемого Навечерие Рождества Христова или Рождественский сочельник, состоялась праздничная Рождественская литургия свт. Иоанна Златоуста, ее возглавил Преосвященнейший Амфилохий, епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский.

– Праздник Рождества объединяет многие человеческие добрые усилия, – подчеркнул епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий. – Он дает нам надежду на то, что у нас будет все лучше и в гармонии с Богом. В этот день каждый из нас мечтает о том, чтобы Господь подарил нам мир, благоденствие, спокойствие, духовное и телесное здравие.

Сегодня в 11:00 в Андреевском кафедральном соборе состоится Рождественский молебен, в 12:00 на площадке перед собором пройдут народные гуляния. В 17:00 начнется Великая рождественская вечерня архиерейским служением с участием городского духовенства.

– Событие Рождества Христова побуждает нас по-новому смотреть на окружающий нас мир, с особым почтением относиться к ближним, потому что, по слову древнего богослова праведного Николая Кавасилы: «Нет ничего более святого, чем человек, потому что Бог воспринял его природу», – говорится в рождественском послании епископа Усть-Каменогорского и Семипалатинского Амфилохия. – Боговоплощение Христа Спасителя – это не только воспоминание евангельской истории, но и весть о начале новой эпохи в жизни людей, открывающая каждому верующему возможность духовного обновления и возрождения.

Говоря о предстоящей череде праздников, в информационном отделе епархии сообщили, что в этом году епархия отметит несколько юбилейных и памятных дат. Будут молитвенно воспоминать 100-летие со дня мученической кончины священномученика Александра Дагаева, пресвитера Усть-Каменогорского, небесного покровителя и заступника города, а также епархия примет участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кристина Кирдяпкина

Фото Еркежан Қалиевой