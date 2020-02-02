Праздник Луны посреди зимы

Ровно 30 лет активисты Ассоциации корейцев Восточного Казахстана отмечают праздник Сольналь – Новый год по восточному (лунному) календарю. Он стал доброй традицией и для представителей других этносов, которые приходят на торжество.

В Усть-Каменогорске это интернациональное мероприятие собрало вместе всех, кто хотел снова окунуться в новогоднюю атмосферу волшебства.

– Праздник, который корейцы называют Сольналь, имеет важное сакральное значение, – уверены корейские старейшины. – Это еще и символ семейного единства. Поэтому к торжеству готовятся тщательно и отмечают с размахом, отправляясь к старшим родственникам, надевая национальную или просто новую одежду.

Большой интерес вызвала церемония «чхаре» – поклонение духу предков с просьбой о защите клана, а также обряд «сибэ» в виде глубокого поклона молодых членов семьи старшим сородичам, которые подарили благословение и деньги «сибэтон».

Присутствующих порадовал номер самульнори – традиционной игры на корейских барабанах, а также вокальные композиции творческих коллективов, ансамбля «Инсаноре» и солистов – Эльзы Цой, Тамары Нам, Аси Пак, Галины Хан и многих других.

Настроение праздника чувствовалось даже в жгучем вкусе разнообразных корейских кушаний.

– Сольналь – одна из любимых традиций корейцев, – сказала председатель Ассоциации корейцев Восточного Казахстана Юлия Кунст. – В этом году мы празднуем 30-летие Ассоциации корейцев Казахстана.

– В 2020 году казахстанцы отмечают грандиозные даты – 175-летие Абая Кунанбайулы,

75-летие Великой Победы, 25-летие Ассамблеи народа Казахстана, – подчеркнула заведующая секретариатом АНК ВКО Жанна Аскарова, вручая благодарственные письма активистам. – В этой связи пример, который демонстрирует Ассоциация корейцев по сохранению родных традиций и укреплению мира и согласия в нашем общем доме, говорит о преемственности поколений. Спасибо за вклад в реализацию государственной политики единства!

Ведущие вечера приготовили массу шуточных конкурсов. К примеру, гостям очень понравились викторины, составленные из вопросов о корейской культуре. Благодаря такому развлечению многие узнали интересные факты о стране Чосон.

Ева Ким