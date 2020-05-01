Праздник за щедрым дастарханом

Национальная кухня – это важнейшая часть материальной культуры, в которой отражается дух народа. Накануне праздника, объединяющего под единым шаныраком представителей всех этносов, мирно и дружно живущих в Казахстане, предлагаем рецепты и жизненные истории на любой вкус.

КАК ИСПЕЧЬ ЧАК-ЧАК

Особенность вокально-хореографического ансамбля «Ажарым» под руководством блистательной Гульзады Хамитовой состоит в том, что каждый творческий номер этого коллектива как мини-спектакль. Неслучайно его название в переводе с казахского языка означает «облик души».

– Я родилась в творческой семье: мама прекрасно пела, отец – ветеран Великой Отечественной войны, обладал прекрасным слухом и играл на многих музыкальных инструментах – фортепиано, домбре, аккордеоне, – говорит Гульзада Хамитова. – Любовь к искусству родители привили своим детям. Нас семеро и мы все поем, играем на гитаре и домбре.

Из Зайсана талантливую девушку переманили в известный коллектив «Жерұйық» в Катон-Карагайский район. В составе этой группы Гульзада

Хамитова объехала весь Казахстан, занимая призовые места на конкурсах.

– Переезд в Катон-Карагайский район подарил мне не только славу, но и мужа-военного, – смеется моя героиня. – Там родились мои сыновья. Сейчас Кайнар продолжает дело отца, он тоже военнослужащий, а Ерназ связал жизнь со строительной отраслью.

Чтобы приготовить любимое лакомство Гульзады – чак-чак, нужно запастись не только необходимыми ингредиентами, но и терпением… Для приготовления понадобится: около 500 г муки, 0,5 стакана молока, 30 г слив. масла, 3 яйца, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли; для заливки – 300 г меда, 200 г сахара, для жарки во фритюре – 300–400 мл раст. масла рафинированного.

Сначала нужно растереть яйца с сахаром и солью, в миску просеять муку горкой, сделать в центре углубление, влить молоко, яйца и растопленное сливочное масло. Подсыпая муку от краев лунки, замешать тесто так, чтобы мука вошла вся, при этом оно должно быть не слишком липким, мягким.

Выложить тесто на рабочую поверхность, 5–7 мин. помесить, чтобы не получилось крутым. Уложить тесто в миску, накрыть, дать ему постоять 1 час. Затем раскатать пласт толщиной

0,5 см, нарезать полосками по 1–1,5 см шириной, скатать каждую в жгутик около 0,5 см толщиной любой длины. Жгутики нарезать на кусочки.

Далее кусочки теста нужно небольшими порциями обжарить до золотистого цвета во фритюрнице или глубокой сковороде с большим количеством масла. Обжаренное тесто выложить на бумажные полотенца, которые впитают лишний жир.

Мед необходимо растопить на слабом огне либо на водяной бане. В него всыпать сахар и, помешивая, растворить его в меде. Варить смесь на медленном огне до закипания.

Обжаренные кусочки выложить в широкую посуду и залить приготовленной карамелью (горячей), все аккуратно перемешать, придать форму горки, одновременно уплотняя.

Можно украсить готовый десерт монпансье, измельченными орехами, сухофруктами.

БАУРСАКИ НА УРА

Член президиума Совета ветеранов Восточно-Казахстанской области Макен Рахимова поделилась рецептом аппетитных пышных баурсаков.

– День единства народа Казахстана – это светлый праздник добра, дружбы, взаимоуважения. В период карантина мы должны поддерживать друг друга, вдохновлять, – подчеркивает она. – Я, к примеру, обязательно готовлю для своих близких, детей и любимых внуков казахские блюда. Например баурсаки на молоке. К слову, еще древний поэт Востока Омар Хайям воспевал вкус этого блюда.

Для их приготовления потребуется: мука – 500 г, молоко – 300 мл, сливочное масло, дрожжи – 20 г, сахар – 1 ст. л., соль – 1 ч. л., вода (горячая, для сахара и соли) – 50 мл, яйца – 1 шт., растительное масло для жарки.

Сахар и соль нужно растворить в горячей воде, охладить. Дрожжи развести в теплом молоке, добавить растопленное сливочное масло, взбитое яйцо и раствор сахара с солью, все аккуратно перемешать ложкой. В эту смесь постепенно высыпать муку и замесить тесто. Масса должна получиться липкой (смажьте руки маслом, чтобы не прилипало). Вымешивать тесто около десяти минут, затем оставить под крышкой примерно на 1,5 часа, чтобы оно

поднялось.

Снова нужно хорошо вымесить тесто и поделить его на две части. Оставить минут на 40 Одну часть раскатать толщиной 5–7 мм. Фигурным ножом порезать тесто на квадратики по пять см. То же самое делаем и со второй частью (можно с помощью стакана вырезать кружочки).

Обжаривать баурсаки нужно в растительном масле или жире с обеих сторон до золотистой корочки.

БИГОС ПО-ПОЛЬСКИ

Бигос – традиционное польское блюдо из квашеной капусты и мяса с копченостями. По легенде, это было любимое кушанье польского короля Владислава Ягайло во время охотничьих привалов.

Об этом нам рассказала активистка польского этнокультурного объединения Валентина Фрышко. А ещё она рассказала немного и о своей жизни. После школы Валентина окончила кооперативный техникум и СДИ по специальности «Инженер-экономист автотранспорта», а затем больше 20 лет проработала в городском отделе статистики Усть-Каменогорска.

Валентина всегда была в гуще общественной жизни коллектива, любила самодеятельность: исполняла песни на разных языках, играла в спектаклях, пародировала Аллу Пугачеву и других известных артистов. Много лет она состоит в одном творческом коллективе. Муж Борис и дети Дмитрий и Галина всегда радуются ее успехам.

Однажды ей захотелось испытать себя и начать что-то новое. Так она пришла в Восточно-Казахстанский областной польский культурный центр и изъявила желание изучать польский язык и петь на нем. Ей с радостью помогли председатель Надежда Зиновкина, а также активисты риддерского филиала объединения.

Не прошло и полгода, как наша землячка стала дипломантом традиционного республиканского фестиваля «Поющая Полония» в Кокшетау, где Восток был представлен впервые за семь лет.

Валентина предлагает приготовить к праздничному столу бигос по-польски. На 8 порций понадобится: чернослив – 1 стакан (без косточек), белые грибы – 15 граммов, кипяток – 2 стакана, оливковое масло – 1 ст. ложка, луковица – 1 штука, свежая капустa –

1 кочан, квашеная капуста – 500 граммов, копченая колбаса – 250 граммов , вареная колбаса – 250 граммов, мясо – 500 граммов, помидоры – 3 штуки, красное сухое вино – 1 стакан, лавровый лист – 1 штука, соль и перец – по вкусу.

В первую очередь следует нарезать лук. Капусту нашинковать. Квашеную капусту тщательно промыть и отжать лишнюю жидкость. Колбасу и мясо порезать на куски размером около 4 см. Помидоры очистить от шкурки и порезать. Чернослив и сушеные грибы залить кипятком и замочить на 30 минут. В большой кастрюле с крышкой пассировать в растительном масле лук и свежую капусту.

Когда она будет наполовину готова, добавить квашеную капусту, мясо и колбасы, помидоры, вино, лавровый лист, чернослив и грибы, а также воду, в которой они размачивались. Хорошо перемешать.

Довести до кипения на среднем огне. Накрыть крышкой и варить на маленьком огне полтора часа, временами помешивая и при необходимости доливая жидкость. Чем дольше томится блюдо, тем лучше. На гарнир подойдет очищенный вареный картофель.

Ева Ким