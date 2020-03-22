Праздник весны и изобилия

На пороге главный весенний праздник – Наурыз мейрамы, который богат традициями и обычаями. Предлагаем вспомнить некоторые из них.
Наурыз мейрамы – это не только символ нового года, но и время добрых дел, хороших начинаний, прощения и очищения.
В преддверии этого праздника нужно вернуть долги, оставить все плохое старому году, а также очистить дом и избавиться от ненужных вещей.
В ночь перед праздником казахи наполняли три емкости: первую – зерном, вторую – молоком, третью – ключевой водой. Делалось это для того, чтобы год был плодородным, удой – хорошим, а засуха миновала.
Давние обиды прощались именно 22 марта. Если человек не хотел прощать, ему напоминали о поверье, согласно которому в обсерватории знаменитого астронома Улугбека хранился синий камень Самарканда и на Наурыз луч солнца, попадая на этот камень, размягчал его. Казахи говорили: «В этот день и синий камень Самарканда смягчается или ты тверже камня?»
Также могли помиловать преступников, если они осознали свои ошибки и попросили прощения.
Праздновать этот день начинали с особого ритуала – очищения родника или арыка. «Бұлақ көрсең – көзін аш» («Увидишь родник – расчищай его исток»). Затем под руководством аксакалов сажали деревья, при этом говорили: «Пусть от человека останется дерево, нежели скот».
После этого все выходили на праздничные гуляния, которые начинались с бата – благословения. Люди веселились, пели песни, участвовали в скачках на лошадях – байге и в различных играх и состязаниях – казах куреси, тогызкумалак, ауда-
рыспак, кыз куу, алтыбакан и
т. д., а также говорили друг другу добрые пожелания и приглашали в гости, где уже был накрыт дастархан. Ведь считалось – чем щедрее встретишь Наурыз мейрамы, тем больше достатка будет в новом году. Еще в старину существовала традиция собираться всем аулом и варить мясо быка – бел котерер (выпрямляющий стан). Казахи верили, что если попробовать мясо этого животного, то обязательного приобретешь физическую силу.
В этот весенний праздник девушки преподносили юношам угощение ұйкыашар (прогоняющее сон). А они в ответ дарили украшения, гребни или зеркальца. Хорошим знаком считалось, если джигит попросит руки возлюбленной у ее родителей. Это означало, что молодая семья проживет счастливую и безбедную жизнь.
Заканчивалось празднование айтысом, состязания прекращались с заходом солнца за горизонт.
В наши дни Наурыз мейрамы – это общенародный праздник весны, обновления и единства. Сохранив преемственность традиций, он гармонично влился в современную жизнь.
– Наурыз – один из самых древних празд-
ников в мире. Его отмечают около пяти тысяч
лет.
– У праздника Наурыз есть второе назва-
ние – Ұлыстың Ұлы күні (Великий день улуса/
народа).
– В древности существовала традиция
называть детей, родившихся в Наурыз, про-
изводными от праздника именами. Напри-
мер, Наурызбай, Наурызгуль.
– С фарси слово «наурыз» переводится
как «новый день», поэтому у восточных наро-
дов он приравнивается к Новому году. Суще-
ствует поверье, как человек встретит Наурыз
– таким будет весь год.
– Праздник Наурыз включен в список
нематериального культурного наследия
ЮНЕСКО.
Татьяна Кравченко