Правильный выбор

Выпускникам школ области помогли определиться с выбором будущей профессии.

Управление образования ВКО совместно с представителями ВКГТУ им. Д. Серикбаева, НПП «Атамекен» и областной антикоррупционной службы провели онлайн брифинг со школьниками выпускных классов региона.

Как отметил заместитель председателя НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев, выбор будущей профессии, успешная карьера молодых людей – это главная и важная задача профессиональной ориентации выпускников школ. От принимаемых ими решений, выбора верной профессии зависит развитие экономики страны в целом.

– Следует учитывать текущую ситуацию на рынке труда, где наблюдается большая конкуренция, – пояснил Олжас Ордабаев. – Выпускники школ зачастую выбирают традиционные специальности экономиста, юриста, а получив диплом, не могут устроиться на работу. Как закономерность, на рынке наблюдается перенасыщенность некоторыми кадрами и, наоборот, нехватка специалистов технических направлений.

С 2017 года Управлением образования ВКО совместно с вузами региона ведется эффективная системная работа в рамках регионального проекта «Білікті маман». Этот проект нацелен на профессиональную ориентацию, расширение доступности высшего образования и повышение конкурентоспособности вузов.

Технический университет ведет аналогичную активную, взаимосвязанную и последовательную профориентационную деятельность со школьниками региона, начиная с 7-го класса. Главным инструментом этой работы является тесное взаимодействие «Школа-Вуз-предприятие».

Проректор по учебной и методической работе ВКГТУ Жадыра Конурбаева проинформировала, что с сентября ученики школ получают актуальную информацию об университете, об образовательных программах и возможностях, которые предоставляются потенциальным абитуриентам. С декабря ученики и их родители приезжают в вуз, знакомятся с ним. Будущие студенты пробуют свои силы в различных конкурсах, квестах, олимпиадах и других мероприятиях технических и творческих направлений.

– В этом году для выпускников школ важен выбор профильных предметов ЕНТ, образовательной программы, вуза, – сказала проректор. – Ведь от этого выбора зависит их будущее.

Руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова разъяснила выпускникам и родителям механизмы завершения среднего образования в текущем учебном году, процедуры вручения аттестатов и правила поступления в высшие учебные заведения. Она также рассказала о санитарно-противоэпидемических (профилактических) мерах при сдаче ЕНТ, которые полностью исключат возможность заражения опасным вирусом, что позволит выпускникам школ в этом году спокойно и уверенно пройти вступительные экзамены в вузы в привычном для них формате.

Руководитель Управления превенции и добропорядочности антикоррупционной службы ВКО Ринат Набиев охарактеризовал прозрачность процедуры проведения ЕНТ. Он подробно остановился на доступности и равных возможностях для всех по участию в конкурсе на получение образовательного гранта МОН РК и местных исполнительных органов ВКО. Ринат Набиев также обратил внимание на ежегодное увеличение государственных грантов, отметив, что государство заинтересовано в конкурентоспособных и квалифицированных профессионалах.

Жадыра Конурбаева презентовала участникам брифинга инновационные образовательные программы, ориентированные техническим вузом на профессии будущего. Обращаясь к выпускникам, она отметила, что они являются поколением, которое столкнется с глобальными изменениями после завершения пандемии. А университет поможет им адаптироваться к новым условиям профессиональной среды, обучит эффективным навыкам и умениям, даст необходимые знания для формирования востребованных работодателями компетенций.

Гостей брифинга заинтересовала представленная информация, были заданы многочисленные вопросы. Они в основном касались проведения ЕНТ, условий конкурса на государственные гранты по различным специальностям, профильных предметов, а также условий обучения в университете и получения места в общежитии.

Выпускникам школ пожелали успешно закончить учебный год, сделать правильный выбор и удачно пройти вступительные экзамены в вузы.

Ерик Абитов

Анара Муратова