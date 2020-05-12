75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне стала

поводом для виртуальной встречи ученых и студентов

из Казахстана, России, Кыргызстана и Китая.

В онлайн-конференции «Вторая мировая

война: правда во имя мира», организованной на площадке Алтайского государственного университета (Барнаул), приняли участие 87 представителей вузов, в том числе и Восточно-Казахстанского государственного университета им.

С. Аманжолова.

Вебинар был посвящен сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне и памяти о подвиге народов, внесших неоценимый вклад в победу над фашизмом.

– Главный урок истории, который мы все должны извлечь и передать нашим детям, – нет ничего дороже жизни, – отметил ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген. – Никакие политические, экономические, идеологические противоречия не могут оправдать кровопролитий. Эта конференция – попытка глубже изучить историю, чтобы знать, какой ценой одержана Победа. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Алтайским государственным университетом, наши ученые обмениваются опытом, проходят стажировки. Мы активно ведем совместную патриотическую работу – участвуем в подобных конференциях и в акции «Бессмертный полк», работаем с архивными документами.

Несмотря на дистанционный формат, программа вебинара была очень насыщенной. Прозвучали доклады, затрагивающие дискуссионные проблемы в современной историографии о Великой Отечественной войне. Также участники вебинара рассказывали о преподавателях и сотрудниках своих вузов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны; о вузовских музейных экспозициях, освещающих эти события.

Очень эмоциональным стало выступление представителей ВКГУ. Студентка Шинар Бауржанова прочитала стихотворение татарского писателя и поэта Мусы Джалиля «Варварство». Студентка факультета «Цифровая гуманитаристика» Раушан Жакпекова представила разработанный ею чат-бот в мессенджере Telegram о ветеранах ВКГУ.

В третьем блоке ученые затронули важнейшую проблему – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и различные аспекты её формирования у современной молодежи. Докладчики презентовали программы проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Великой Победы, которые реализуются в вузах.

Завершилась конференция дискуссией, в ходе которой отмечена важность изучения событий Великой Отечественной войны, привлечения новых исторических источников, расширения предметной области исследований. Все пришли к единому мнению, что события этой страшной войны, тяготы и лишения, которые пережили наши деды и прадеды, необходимо сохранить в памяти молодого поколения во имя мира и спокойствия на Земле.

Аида Жумекенова