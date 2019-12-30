Богатый большими и малыми водоемами Курчумский район является, пожалуй, самым рыбным на территории области. Рыбаков-любителей на них можно встретить в любое время года.

Вот и этой зимой появление льда на озере Зайсан, Бухтарминском водохранилище вызвало большой наплыв рыбаков – любителей подледного лова.

Едут в район на кармак со всей области: отдых на природе, пусть и в холодное время года, привлекателен, и с каждым годом армия его любителей не убывает, а становится все больше. Причем приезжают на зимние водоемы семьями, с детьми.

Все бы хорошо, да вот только не стоит забывать о правилах безопасности на льду, которым отдыхающие зачастую пренебрегают.

– Декабрь выдался теплым, поэтому лед остается тонким, – говорит начальник отдела по вопросам ЧС Курчумского района майор гражданской защиты Бауыр-жан Оразгалиев. – Наша задача – предотвратить несчастные случаи с помощью профилактических мер. Специалистами отдела ЧС района совместно с местной полицейской службой отдела полиции проведено семь рейдов на водохранилищах. С каждым из рыбаков-любителей проведена разъяснительная беседа, роздано более 200 памяток с информацией о правилах поведения на льду, действиях в случае, если он провалится. По тонкому льду передвигаться на автомашинах, даже легковых, опасно. Рейды не прекращаются и в выходные, праздничные дни.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район