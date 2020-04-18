По стопам деда Малгаждара

Ратные подвиги фронтовика Малгаждара Заирова во время Великой Отечественной войны повлияли на выбор профессии его внуков.

Эту историю рассказал старший офицер по идеологической работе, специальной пропаганде и государственно-правовой подготовке войсковой части 27943 имени Халық Қаһарманы К. Кайсенова Нуржан Малгаждаров.

– В нашем роду всегда гордились тем, что дед – фронтовик. Я запомнил его как храброго, строгого, уважаемого человека, – говорит Нуржан Малгаждаров. – В селе его называли, в переводе на русский язык, «чистоплотный во всем». Имелись в виду не до блеска начищенные сапоги, а порядочность, самодисциплина и честь. Хотя деда нет с нами уже с 1989 года, но мы всегда вспоминаем о нём как о близком человеке и великом воине.

Малгаждар Заиров родился 5 марта 1923 года в селе Акжар Зайсанского района. В звании сержанта проходил службу в 310-м и 444-м стрелковых полках. В августе 1944 года осколок попал ему в левое плечо, позже его извлекли, но это ранение напоминало о себе всю последующую жизнь.

– Дед всегда и во всем был для нас примером, – вспоминает Нуржан Малгаждаров. – Часто приезжал играл с нами, рассказывал разные истории. Правда, о войне и сражениях – не любил. Слишком тяжелые были эти воспоминания, о которых мы знаем в основном со слов наших старших родственников и мамы.

За свои боевые подвиги Малгаждар Заиров награжден орденом Отечественной вой-ны II степени, медалями «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией», а также медалями за оборону Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Киева и другими наградами.

Скорее всего, ратные подвиги деда, которыми гордятся его потомки, сказались на выборе профессии его внуков.

– В семье нас пятеро братьев и сестра, – поясняет Нуржан Малгаждаров. – Мы всегда хотели быть похожими на деда, быть смелыми и бравыми. Однажды он подарил нам игрушечные автоматы. Наверное, именно в тот день у меня появилась мечта стать военным. Забегая вперед, скажу, что вместе со мной военной карьере себя посвятили ещё два моих брата – Нурлан и Нурбек.

Своей мечте Нуржан не изменил. После окончания 9 классов средней школы имени С. Торайгырова поступил в гимназию имени Жамбыла для одарённых детей. Затем он учился в ВКГУ на физико-техническом факультете.

– В 2001 году меня призвали служить в Вооруженные Силы Республики Казахстан, – говорит Нуржан Малгаждаров. – Полгода учился на снайпера, затем поступил на службу сержантом взвода в общевойсковую бригаду в Алматы. В 2005 году перевёлся на контрактную службу в вой-сковую часть 27943, где сейчас и служу. У меня есть семья: жена Багдат, три дочери и два сына.

Нуржан говорит, что тот осколок, который дед носил в себе, передается из поколения в поколение как реликвия.

– Хотим сдать его на экспертизу, узнать, от какого он орудия, – добавил Нуржан Малгаждаров. – Накануне Дня Победы мы вспоминаем о нашем дедушке, а также о его братьях – Садуакасе и Окасе, которые ушли на фронт и до сих пор считаются пропавшими без вести. Мы отправляем запросы в различные ведомства, пытаемся узнать хоть что-то о них. Это наш священный долг. В преддверии великого праздника хочу поздравить всех ветеранов, участников

войны и тружеников тыла с Днем Победы и поблагодарить за мирное небо над головой. Мы, потомки поколения победителей, всегда будем с гордостью помнить об их подвигах во имя мирной жизни.

Ева Ким