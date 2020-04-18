По стопам деда Малгаждара

Дороги Победы

Ратные подвиги фронтовика Малгаждара Заирова во время Великой Отечественной войны повлияли на выбор профессии его внуков. 

По стопам деда Малгаждара

Эту историю рассказал старший офицер по идеологической работе, специальной пропаганде и государственно-правовой подготовке войсковой части 27943 имени Халық Қаһарманы К. Кайсенова Нуржан Малгаждаров. 

– В нашем роду всегда гордились тем, что дед – фронтовик. Я запомнил его как храброго, строгого, уважаемого человека, – говорит Нуржан Малгаждаров. – В селе его называли, в переводе на русский язык, «чистоплотный во всем». Имелись в виду не до блеска начищенные сапоги, а порядочность, самодисциплина и честь. Хотя деда нет с нами уже с 1989 года, но мы всегда вспоминаем о нём как о близком человеке и великом воине. 

Малгаждар Заиров родился 5 марта 1923 года в селе Акжар Зайсанского района. В звании сержанта проходил службу в 310-м и 444-м стрелковых полках. В августе 1944 года осколок попал ему в левое плечо, позже его извлекли, но это ранение напоминало о себе всю последующую жизнь. 

– Дед всегда и во всем был для нас примером, – вспоминает Нуржан Малгаждаров. – Часто приезжал играл с нами, рассказывал разные истории. Правда, о войне и сражениях – не любил. Слишком тяжелые были эти воспоминания, о которых мы знаем в основном со слов наших старших родственников и мамы.  

За свои боевые подвиги Малгаждар Заиров награжден орденом Отечественной вой-ны II степени, медалями «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией», а также медалями за оборону Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Киева и другими наградами. 

Скорее всего, ратные подвиги деда, которыми гордятся его потомки, сказались на выборе профессии его внуков.  

– В семье нас пятеро братьев и сестра, – поясняет Нуржан Малгаждаров. – Мы всегда хотели быть похожими на деда, быть смелыми и бравыми. Однажды он подарил нам игрушечные автоматы. Наверное, именно в тот день у меня появилась мечта стать военным. Забегая вперед, скажу, что вместе со мной военной карьере себя посвятили ещё два моих брата – Нурлан и Нурбек 

Своей мечте Нуржан не изменил. После окончания 9 классов средней школы имени С. Торайгырова поступил в гимназию имени Жамбыла для одарённых детей. Затем он учился в ВКГУ на физико-техническом факультете. 

– В 2001 году меня призвали служить в Вооруженные Силы Республики Казахстан, – говорит Нуржан Малгаждаров. – Полгода учился на снайпера, затем поступил на службу сержантом взвода в общевойсковую бригаду в Алматы. В 2005 году перевёлся на контрактную службу в вой-сковую часть 27943, где сейчас и служу. У меня есть семья: жена Багдат, три дочери и два сына. 

Нуржан говорит, что тот осколок, который дед носил в себе, передается из поколения в поколение как реликвия. 

– Хотим сдать его на экспертизу, узнать, от какого он орудия, – добавил Нуржан Малгаждаров. – Накануне Дня Победы мы вспоминаем о нашем дедушке, а также о его братьях – Садуакасе и Окасе, которые ушли на фронт и до сих пор считаются пропавшими без вести. Мы отправляем запросы в различные ведомства, пытаемся узнать хоть что-то о них. Это наш священный долг. В преддверии великого праздника хочу поздравить всех ветеранов, участников  
войны и тружеников тыла с Днем Победы и поблагодарить за мирное небо над головой. Мы, потомки поколения победителей, всегда будем с гордостью помнить об их подвигах во имя мирной жизни. 

Ева Ким  

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