По следу с Гейзаром

Пограничник-кинолог с 15-летним стажем Ермек Атамбаев может рассказывать о тонкостях своей службы и четвероногих помощниках бесконечно. Собаки на границе незаменимы, а значит, и профессия кинолога остается в числе наиболее востребованных.

В войсковой части 2535 – Курчумском пограничном отряде Ермек Атамбаев служит в должности начальника собачьего питомника, то есть является главным кинологом отряда.

– Собаки остаются для нас незаменимыми помощниками, – рассказывает он. – Ведь пока наука не изобрела прибор, способный различать запахи, подобно собачьему носу. Только в одном кубометре воздуха пёс может различить тысячи запахов и «держать» нужный из них.

По словам Ермека Атамбаева, самым главным качеством для кинолога является терпение. Четвероногий питомец не может рассказать о своем внутреннем состоянии, поэтому специалист должен вовремя замечать все, что происходит с животным, поощрять выполнение команд. Такой метод обучения вырабатывает у четвероногого помощника нужный рефлекс.

Важно понимать, что у собак, как и у людей, разные характеры. Поэтому необходимо обеспечить к каждой из них свой, индивидуальный подход. Есть еще одно непреложное правило для кинолога: нельзя приступать к дрессуре с плохим настроением – собаки очень хорошо это чувствуют. Конечно, успешность занятий с питомцем зависит от опыта кинолога, его любви к животным в целом.

Ермек Атамбаев рассказал, что родился в селе Сарыолен Курчумского района, там же окончил школу. Срочную службу в течение двух лет проходил на заставе в Зайсанском районе. Командование назначило солдата командиром службы собак. В подчинении у Ермека было два солдата срочной службы – вожатые собак, поэтому чувство ответственности за принимаемые решения и команды пришло к нему еще в молодые годы. Жизнь на заставе стала для юноши первой серьезной школой жизни и воспитала привязанность к этой службе.

Поэтому после демобилизации он не раздумывая поступил в Военный институт КНБ (ныне Пограничная академия КНБ РК), где готовят кадровых офицеров погранслужбы страны. Однако надеть новенькие лейтенантские погоны не довелось – ушел из военного института после двух лет обучения.

И все же судьбой ему было предназначено стать защитником Родины. В 2007 году его приняли на контрактную службу в Курчумский пограничный отряд. Начинал с должности вожатого служебных собак. За период службы Ермек Атамбаев подготовил порядка 10 служебных собак. Гретта, Грей, Гейзар, Кумыс, Гроза, Индист, Рио… Каждый из этих четвероногих помощников воинов на заставах внес свою лепту в охрану государственной границы.

Так, когда Ермека перевели на десантно-штурмовую заставу, в 2011 году неоценимую помощь при задержании большой группы нарушителей государственной границы оказал этому подразделению пёс Гейзар. Тогда восемь граждан сопредельного государства дерзко пересекли защитные заграждения и углубились в наши территории. Их целью был сбор редких, особо ценных лекарственных растений. Группа захвата десантно-штурмовой заставы двинулась по следу непрошеных гостей. Было решено брать их уже на месте стоянки, поэтому десантники, оставаясь незаметными, преследовали нарушителей на расстоянии.

– Мы держали их на расстоянии видимости, – вспоминает пограничник. – Но порой теряли из виду, и тогда Гейзар брал след, вел нас вперед и помогал обнаружить преследуемую группу. Когда нарушители расположились на бивак, состоялась операция по их задержанию. Кстати, она была не из легких: было оказано сопротивление, но все же их обезвредили, выполнили свою задачу.

Испытаний на прочность у Ермека Атамбаева, как и у многих его сослуживцев, за годы службы было немало. Он рассказал, как в один из рейдов в глухом таежном уголке близ границы провалился на реке под лед, в обжигающую холодную воду. К счастью, подоспели сослуживцы и помогли выбраться. Быстро разожгли костер и подсушили одежду, а затем доставили на ближнюю заставу, где он смог отогреться. Такая суровая реальность воинской службы.

Начальник собачьего питомника обязан знать все о своих четвероногих помощниках. В компетентности Ермека Атамбаева сомневаться не приходится. Он рассказал, что в настоящее время в питомнике содержатся собаки пород немецкая и бельгийская овчарка. Как выяснилось, в качестве служебной эта порода стала использоваться в погранотряде с 2018 года. Эти собаки отличаются высокой работоспособностью и энергичностью. Кроме того, они хорошо поддаются тренировкам.

На территории питомника под руководством начальника подразделения проходят обучение солдаты срочной службы – будущие вожатые служебных собак. Командование застав, где они впоследствии проходят службу, дают непременно хорошие оценки качеству подготовки вожатых.

Ермек Атамбаев неоднократно поощрялся командованием за безупречную службу. В его послужном списке есть ряд наград – «Отличник погранвойск второй степени», «За безупречную службу» и другие. Охранять рубежи своей

страны – почетная и трудная миссия, которой стоит дорожить и гордиться. У нашего героя она еще особенна тем, что он помогает укреплять надежность охраны госграницы верной службой своих четвероногих питомцев – помощников пограничников.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район