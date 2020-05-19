По пути героического предка

Среди ветеранов Великой Отечественной войны немало тех, кто после победы продолжил службу в рядах правоохранительных органов региона.

Житель Зайсана, почетный ветеран МВД РК Шаймардан Оралбаев отмечает, что их заслуги перед родиной стали примером для молодежи.

– Я очень горжусь, что мне довелось работать бок о бок с героями войны, – говорит Шаймардан Оралбаев. – Мы всегда прислушивались к их советам, вместе боролись с преступностью.

Сейчас многих из них уже нет с нами. Но мы никогда не забудем своих наставников. Их труд в системе органов внутренних дел, опыт, которым они с нами делились, бесценны.

Наш собеседник с гордостью перечисляет имена ветеранов – Мубарак Мустафин, Слямгали Тохтаров, Мухаметкали Асылов, Кадылбек Жагипаров, Уалихан Имангалиев, Рахим Сагимжанов, Калиакпер Мырзабеков, Тит Кобышев и труженик тыла Мырзабек Мамырбеков.

Шаймардан Оралбаев подробно рассказал о жизненном пути бывшего начальника отдела внутренних дел Зайсанского района Мубарака Мустафина.

БОЕВОЙ ПУТЬ

Мубарак Мустафин родился 20 декабря 1922 года в селе Кобей Таврического района Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 1938 году в родном селе. В конце 1941

года в 19-летнем возрасте его призвали в армию. На фронте был пулеметчиком в специальном полку 8-й Краснознаменной стрелковой дивизии 13-й армии РККА Советского Сою-за.

В 1943 году окончил Ташкентское отделение военного училища в Харькове и получил специальное военное образование. После победы 9 Мая 1945 года его направили на Дальний Восток, где он воевал с японскими оккупантами. Демобилизовался в 1947 году. В 1945–1947 годах был комсоргом в полку 5-й стрелковой дивизии Белорусского фронта.

После войны, в 1948–1949 годах, Мубарак Мустафин обучался на курсах Министерства внутренних дел

СССР по подготовке руководящих кадров в специальных органах внутренних дел в Ташкенте. После окончания учебы направлен на службу в органы внутренних дел СССР. С 1949 по 1953 год работал оперуполномоченным в отделе внутренних дел Таврического района. С 1953 по 1960 год – старшим

оперуполномоченным Большенарымского районного отдела внутренних дел, последующие два года – заместителем начальника Предгорненского районного отдела внутренних дел в Глубоковском районе.

С 1962 по 1972 год возглавлял отдел внутренних дел Зайсанского района, с этой должности вышел на пенсию в звании подполковника милиции. Боевые и трудовые заслуги Мубарака Мустафина отмечены рядом наград: орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 3-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», «За безупречную службу» 3-й и 2-й степени и многими другими.

ДИНАСТИЯ

После выхода на пенсию ветеран продолжил работу начальником отдела кадров в учреждении ПМК-59 Зайсана. Принимал активное участие в общественной жизни района. Семью Мубарака Мустафина можно назвать образцовой. Супруга долгие годы работала учителем в школе-интернате Зайсана. Вместе они воспитали двоих сыновей и двух дочерей. Семья Мустафиных стала династией работников органов внутренних дел и военной службы. Старший сын Капес пошел по стопам отца. В марте 1984 года по направлению областного Комитета партии начал нести службу в органах внутренних дел. Работал заместителем начальника отдела внутренних дел Самарского, Тарбагатайского, Зайсанского районов по кадровой и воспитательной работе. В 1997 году вышел на пенсию. Внук Мубарака Мустафина Досым – военный врач в военном госпитале пограничной службы КНБ в Алматы. Старшая дочь Роза долгие годы работала в центральном аппарате пограничной службы КНБ в должности экономиста-финансиста, теперь она на пенсии. Ее супруг Акылбек Тусупбеков долгие годы занимал руководящие должности в пограничной службе, был квалифицированным военным командиром. Их дети тоже носят погоны. Сын

Асылбек – военнослужащий. Дочь Ардак вместе с супругом Тимуром являются офицерами пограничной службы КНБ.

Младшая дочь Нагима и ее супруг Кимал Нуриев также занимали должности в Департаменте внутренних дел Восточно-Казахстанской области, сейчас они находятся на заслуженном отдыхе. Оба были образцовыми офицерами органов внутренних дел. Их дочь Асель служила в пограничной службе.

А её супруг Айбек Кайдаров в настоящее время занимает ответственную должность в областном Департаменте полиции.

Младший сын Мубарака Мустафина Еркеш проживает в Зайсане.

Мубарак Мустафин ушел из жизни 29 января 1994 года.

– Сколько бы ни прошло времени, мы не должны забывать подвиг наших ветеранов войны, тыла, – подчеркивает Шаймардан Оралбаев. – Мы храним память о них и передаем ее из поколения в поколение.

Ерик Абитов

Зайсанский район