Регулировать правовые вопросы теперь станет намного проще.

В рамках программы «Образцовый суд», входящей в «Семь камней правосудия», и модернизации судебной системы в суде № 2 района Алтай открылся фронт-офис. Он создан с целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности суда, а также максимальной доступности оказания юридических услуг населению. Работа в нём будет строится по безбарьерному принципу.

По словам председателя районного суда № 2 района Алтай Ерлана Костубаева, название «фронт-офис» подразумевает, что это подразделение суда всегда находится на виду у клиентов, что предполагает более высокую ответственность.

– Вся работа будет строиться по принципу открытости, – пояснил Ерлан Костубаев. – Обратившимся будет оказана необходимая правовая помощь без промедления. Например, возможны отправка искового заявления в другой суд через сервис «Судебный кабинет», медиативное решение спора в досудебном порядке, а также оказание таких услуг, как распечатка, ксерокопирование и сканирование.

Отметим, что фронт-офис соответствует всем современным требованиям. В кабинетах адвокатов и медиаторов любой желающий может получить консультационную помощь в решении правовых вопросов. Также функционирует информационный центр, в котором можно узнать о порядке оформления, подаче заявлений и ходатайств в суд, движении и ходе рассмотрения дел и материалов, находящихся в производстве, времени проведения судебных заседаний, и зона приема входящей корреспонденции.

Для посетителей предусмотрен уголок самообслуживания, где можно ознакомиться с образцами часто подаваемых заявлений и направить необходимые документы через информационный сервис «Судебный кабинет».

Добавим, что во фронт-офисе также созданы все необходимые условия для комфортного пребывания граждан.

Татьяна Кравченко

Район Алтай