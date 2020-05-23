По привычному маршруту

С 23 мая в рамках нового этапа послабления карантинных мер восточноказахстанцам можно перемещаться по региону, посещать места отдыха.

Резкое снятие карантина в ряде зарубежных стран имело негативные последствия, проанализировав их опыт, в Восточно-Казахстанской области решили осуществлять плавный, поэтапный переход к прежнему образу жизни.

Об этом сообщил аким области Даниал Ахметов на официальных страницах в социальных сетях, отметив, что в настоящее время ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась. В Усть-Каменогорске, других городах и районах области новые случаи заболевания не фиксируются. Кроме Семея. В нем продолжают действовать все карантинные ограничения.

В преддверии приближающегося лета, школьных каникул и отпускных сезонов эта долгожданная новость обрадовала всех жителей области. Постепенно жизнь возвращается в привычное русло. Открываются магазины, кафе, к прежнему режиму работы возвращаются организации, оказывающие услуги населению. Восстанавливаются автобусные перевозки внутри региона. Правда, пока за исключением маршрутов, следующих в Семей.

В настоящее время в областном центре в качестве общественного транспорта задействовано 199 автобусов. Пока на городских маршрутах работает примерно 70 процентов подвижного состава. К слову, докарантинный показатель составлял 280 автобусов. А из 60 маршрутных такси на линии осуществляют перевозки 56.

– Пока это обстоятельство создает неудобства для горожан, которые отмечают, что автобусы переполнены и их приходится долго ждать, – сказал заместитель руководителя по вопросам пассажирского транспорта Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Ернар Мустафин. – К сожалению, случаются сбои по графику, но это не критично. Сокращено количество действующего общественного транспорта только на маршрутах, которыми в основном пользовались сотрудники крупных промышленных предприятий. Ведь заводчане пользуются служебным транспортом.

По словам Ернара Мустафина, договоры с компаниями, обслуживающими промышленные предприятия, были заключены до карантина, и им необходимо выполнить свои обязательства. Поэтому пока выпускать весь общественный транспорт на линии нецелесообразно. Однако уже совсем скоро, к началу июня, все автобусы вернутся к докарантинному режиму работы.

Не менее значимо решение о том, что с 23 мая возобновляются регулярные междугородние внутриобластные автобусные перевозки. Вопрос межрайонного сообщения также довольно часто поднимали жители региона. Теперь можно перемещаться по области на рейсовых автобусах. Кроме Семея, конечно, где пока ещё фиксируются новые случаи заболевания.

Так, автовокзал «Адал» в областном центре, через который ежедневно проходит огромный поток пассажиров и транспорта, полностью готов к работе.

– Дезинфекция автобусов проводится по графику, – отметил директор Усть-Каменогорского автовокзала «Адал» Алмаз Бейсенгазин. – Билеты уже поступили в продажу. Причем их цена осталась неизменной. Главное, о чем нужно помнить, в том числе и пассажирам, – это соблюдение норм санитарно-эпидемио-

логической безопасности. Так, при пересечении блокпоста водитель общественного транспортного средства предъявляет свидетельство или уведомление установленного образца, выданное Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, путевой лист, а также график движения. Осуществляется термометрия.

В автопарке ТОО «Voska» также сообщили, что по-прежнему тщательно следят за санитарным состоянием автобусов, которые обслуживают 11 городских маршрутов. По словам директора ТОО «Voska» Каната Калелова, жителей Усть-Каменогорска в скором времени ждут большие перемены – будет внедрено электронное билетирование и график работы общественного транспорта станет более упорядоченным.

Елена Пашке