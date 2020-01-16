По жизни – на лыжах

Шемонаихинцу Азамату Нургазину 22 года, свою жизнь он связал со спортом. Его мечта – воспитать из своих учеников чемпионов области и республики по лыжным гонкам. А почему бы и нет?!

Азамат родом из села Самарское Кокпектинского района, но еще в раннем детстве его семья переехала в Шемонаиху. Здесь он пошел учиться в школу № 4. Будучи учеником второго класса, за компанию с друзьями отправился на ежегодные районные соревнования по лыжным гонкам памяти воина-интернационалиста Владимира Зубко, которые проходили в Октябрьском.

– Я сам вызвался участвовать, – рассказывает спорт-смен, – мне было восемь лет. Конечно, без подготовки на соревнованиях ничего не занял, зато осознал, что лыжный спорт мне нравится и хочу им заниматься. С тех пор начал тренироваться у Алимхана Кулумбаева – он и сейчас ведет занятия на базе школы № 4 от Шемонаихинской ДЮСШ.

Первый тренер научил Азамата стоять на лыжах и помог ему понять, что именно с этим видом спорта он хочет связать свою жизнь.

После начала тренировок результат не заставил себя долго ждать – уже в 4–5 классах Азамат занимал призовые места и на районных соревнованиях, и на областных.

– Почему я полюбил лыжи? Это же отличная возможность зимнего отдыха, – делится спортсмен. – В детстве не было особого выбора, чем заниматься, поэтому мы с друзьями очень увлеклись лыжным спортом.

С седьмого класса юноша начал учиться в Республиканской специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва в Риддере. Сделать такой выбор посоветовал тренер – он видел в своем ученике все задатки для развития его спортивных способностей. Конечно, юноше не хотелось уезжать из дома, но желание профессионально заниматься спортом и развиваться в этом направлении победило. Кроме того, в этой же школе учился и его старший брат, поэтому было не страшно начинать самостоятельную жизнь вдали от родителей.

В спортивной школе на отделении по лыжным гонкам Азамат учился пять лет – в его классе было 45 ребят, приехавших сюда на учебу со всего Казахстана. Особый акцент в учебном процессе, конечно, делался на занятия спортом. Только один день в неделю проходил без тренировок, зато в остальное время – по две в день. У юных спортсменов был очень плотный график.

Какие были достижения у Азамата за время учебы в спортивной школе? В седьмом классе (2011 год) в составе сборной ВКО он выиграл чемпионат Казахстана среди юношей 1997–1998 г. р. – вместе с другими ребятами бежал эстафету на лыжах.

В 2012 году Азамат выполнил норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам – нужно было попасть в тройку победителей на гонке свободным стилем. В этом состязании областного уровня он занял второе место.

В 11-м классе, в 2015 году, наш герой вошел в сборную Казахстана для участия в чемпионате мира, который проходил в Алматы. По результатам лыжных гонок он стал 65-м из более чем 80 участников. Но уже тот факт, что шемонаихинец вошел в сборную страны, говорит сам за себя. Участие в чемпионате мира спортсмен считает самым большим своим достижением.

И людей

посмотреть,

и себя показать

После окончания школы сомнений, куда идти учиться дальше, у парня не было – он поступил в колледж на специальность «тренер-преподаватель по лыжным гонкам». В течение трёх лет изучал педагогику и психологию, туризм, медицину, лечебно-физкультурный массаж и другие не менее важные дисциплины.

В 2016 году в Риддере Азамат принял участие в гонке на 50 километров классическим стилем на чемпионате Казахстана и занял четвертое место среди юниоров.

Яркие впечатления оставили поездки за границу. На первом курсе колледжа спорт-смен участвовал в 20-дневных учебно-тренировочных сборах в Беларуси. Чуть позже – на подобных сборах в Болгарии.

– Я благодарен спорту еще и за возможность увидеть другие страны, – говорит Азамат. – Осталась масса впечатлений, новых знакомств. Да и сам факт, что туда были отобраны лучшие спортсмены страны, конечно, важен для меня.

С большим уважением спортсмен говорит о заслуженном тренере Республики Казахстан по лыжным гонкам Валерии Трифонове, под чьим руководством он тренировался все восемь лет.

– Мы пришли к нему совсем маленькими, и все эти годы он был для нас вторым отцом, – отмечает Азамат. – Главное, чему он нас научил, – терпению, никогда не сдаваться и быть не только сильным спортсменом, но и хорошим человеком. Я очень благодарен Валерию Александровичу за его наставничество.

НРАВИТСЯ

РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ

Полтора года назад Азамат получил диплом об окончании колледжа и решил продолжить учебу, получить высшее образование. Сейчас он является студентом Казахской академии спорта и туризма в Алматы по специальности «Тренер-преподаватель по спорту». Учится на бюджетной основе – это заслуживает особого уважения, ведь желающих поступить на грант было намного больше, чем заветных бюджетных мест; свою роль сыграли и знания по дисциплинам, и достижения в спорте.

У Азамата свободное посещение и есть возможность работать. Он решил тренировать местных ребятишек в Шемонаихе. Уже полтора года работает методистом по физкультуре и НВП в районном отделе образования. В его обязанности входит курирование учителей школ, организация различных соревнований и т. д.

Также он около года работает тренером-преподавателем по лыжным гонкам при спортклубе «Жұлдыз», тренирует детей вместе с Алимханом Байдаулетовичем на базе шемонаихинской школы

№ 4. В общей сложности у него занимаются около 40 детей 2004–2013 годов рождения. Тренировки проходят три раза в неделю на стадионе за школой.

Молодой преподаватель признается, что ему нравится работать с детьми и он рад, что правильно выбрал профессию.

И хоть стаж тренерской деятельности еще совсем небольшой, но уже есть первые результаты. Его ученик Кирилл Жучков (2008 г. р.) не так давно занял второе место на областных соревнованиях по лыжным гонкам. Азамат очень гордится успехом своего воспитанника.

– Хочу воспитать хороших спортсменов, подготовить их к победам на областном уровне, а потом уже и на республиканском, – сообщает Азамат. – Из ближайших важных планов – получение диплома Академии спорта и туризма.

Наталья Малюкевич

Шемонаихинский район