По две победы

Настоящие баталии разыгрались в заповедных окрестностях Риддера, где проходил первый тур областного чемпионата по лыжным гонкам.

В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из Риддера, Семея, Курчатова, а также Урджарского, Глубоковского и Шемонаихинского районов. Они состязались в своих возрастных категориях на разных дистанциях. Сильнейших лыжников области выявляли в спринте коньковым стилем, дистанционной гонке классическим стилем и скиатлоне.

Перед забегом чувствовалось предстартовое волнение, но для большинства участников такие соревнования не в новинку, ведь опыт и тщательная подготовка делают свое дело.

Лыжная трасса была не из легких. Пологий спуск, подъем и тающий под солнцем рыхлый снег. Соревнование отличилось дружным, но бескомпромиссным соперничеством. Но и здесь, как на поле битвы, победили сильнейшие.

В гонке на 10 км классическим ходом среди мужчин чемпионом стал Тлеужан Баяхметов из Семея. В командном спринте классическим ходом победили семейчанин Тлеужан Баяхметов. и Куаныш Елгазинов из села Черемшанка Глубоковского района. Куаныш выиграл еще гонку на 10 км коньковым ходом.

Среди женщин на дистанции 5 км классическим ходом обладательницей первого места стала Анжелика Тарасова, среди девушек, преодолевших 3 км, – Дарья Иванова.

В мужском спринте классическим ходом на дистанции 1,6 км первое место у Дмитрия Шубина, в женском – у Екатерины Сидоренко.

В командном спринте среди юношей лучшими стали Ильяс Исабек и Тимур Маликов.

Бахыт Сарсембаева