По велению сердца

Тысячи стежков иглой с продернутой ниткой, собранность и точность в движениях, которые повторялись изо дня в день в течение шести месяцев. Ровно столько потребовалось Жанагуль Орымхан, чтобы создать портрет Абая.

Жанагуль рассказала, что с творчеством поэта она познакомилась еще в детстве. Уже тогда ей запали глубоко в душу пронизанные любовью к родной земле, своему народу стихи, мудрые «слова назидания». Это чувство признания и огромного уважения к творчеству и жизненному пути Абая женщина свято хранит в своей душе. Поэтому она и приняла решение создать с помощью иголки и ниток портрет просветителя и поэта.

Как выяснилось, ранее Жанагуль Орымхан с супругом и тремя детьми проживали в ауле Карачилик Алтайского аймака Китая. Семейным промыслом был традиционный для предков сельскохозяйственный труд c доминирующим скотоводством. В 2017 году семья переехала из КНР в Казахстан, остановив свой выбор на Курчумском районе. По прибытии на место получили подъемные средства и купили жилье, дети пошли в школу. Уже на исторической родине в семье состоялось прибавление – родился четвертый ребенок, которому уже исполнилось шесть месяцев. В настоящее время супруг мастерицы трудится в частном фермерском хозяйстве.

Несмотря на хлопоты с малышом, занятость домашним хозяйством, мастерица находит время для любимого занятия национальным рукоделием. В доме много ярких, исполненных в национальном стиле сырмаков, текеметов, тус-

киизов, корпе, расшитых чехлов для подушек, точечных картин, выполненных с помощью иглы и нитки. Всю эту красоту, на создание которой необходимо время и безмерное терпение, хозяйка реализует односельчанам по сходной цене.

– Вырученные за рукоделие средства поддерживают семейный бюджет, – признается Жанагуль. – Доходы семьи пока небольшие, и я готова принимать заказы на изготовление вещей в национальном стиле.

Стоит признать, что пришедшее из глубины веков казахское искусство рукоделия для этой женщины – неотъемлемая часть ее жизни, основа духовного и возможность самовыражения. Мастерица, владеющая навыками национального прикладного искусства, своими умениями дорожит, старается сохранить их и приумножить.

Обращение к личности Абая в год его 175-летия для Жанагуль – шаг глубоко осознанный, продиктованный велением сердца и души. Полгода, которые она склонялась с иглой и ниткой над полотном – картиной, что выдержит далеко не каждая рукодельница, не охладили, а только укрепили благодарность и признание к поэту и просветителю.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район