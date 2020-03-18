Пояс, что свадьбу напророчит

Жители Усть-Каменогорска познакомились с традиционными техниками ручного творчества, побывав на выставке-ярмарке ремесленников.

Мероприятие прошло в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике и собрало выдающихся мастеров областного центра.

– Мы хотим познакомить с народным творчеством, показать, какие виды ремесла процветают в нашей области, – отметила заведующая отделом народного и декоративно-прикладного искусства музея-заповедника, руководитель Ресурсного центра ремесленников ВКО Раиса Мухамеджанова.

На выставке-ярмарке внимание привлекали симпатичные игрушки-обереги Юлии Проскуриной, сутажные украшения Флеры Камаевой, вязаные и войлочные шапки и аксессуары Светланы Красильниковой, оригинальные изделия из бересты супругов Владимира и Ольги Шаповаловых и т. д. От разнообразия выбора глаза разбегались.

– Браслеты, броши, кулоны, серьги – все украшения из полудрагоценных натуральных камней: агата, яшмы, лазурита, граната, розового кварца, некоторые даже с кристаллами Сваровски, – поделилась мастер по сутажной технике Флера Камаева. – В каждое изделие заложена положительная энергетика, поэтому их можно использовать в качестве оберегов. Популярностью пользуются гипоаллергенные браслеты из натуральной кожи и замши.

Неподалеку расположились берестяные изделия – предметы кухонной утвари, различные обереги в виде подков и лаптей, а также стельки.

– Берестяная посуда не пропускает влагу, поэтому в ней долго хранятся сыпучие продукты, хлебные изделия, травы, – рассказал мастер Владимир Шаповалов. – Еще береста обладает бактерицидными свойствами. Раньше солдаты в армии носили берестяные стельки.

Также в рамках выставки-ярмарки рукодельница из села Украинка Уланского района Марина Бурковская провела мастер-класс по ткачеству поясов с помощью бёрдо. Это инструмент в виде частого гребня, применяемый в ручном ткачестве для подбивания нити утка, что позволяет ткать полотно с симметричным рисунком.

По словам Марины Бурковской, это очень древняя славянская техника, в которой все строится на геометрии. Подобно тому, как из семи музыкальных нот складывается мелодия, так и в этом виде творчества из нитей ткутся многообразные узоры.

– Вид узора зависит от количества и пересечения нитей, – рассказала мастерица. – Работа строится по принципу «три – пять – семь». Например, три нити цветные, пять или семь – это основа (белые). Так, существует техника наборная – когда есть основа, а узор получается за счет выбора нитей. Есть закладная – узор закладывается сразу цветными нитями.

Стоит отметить, что пояса дарят не только эстетическое удовольствие, но и имеют обережный смысл за счет ритмического рисунка.

– Любой ритм структурирует и пространство, и человека, – пояснила Марина Бурковская. – А все, что структурировано, находится в гармонии. Например, ромбик с точкой внутри – это засеянное поле, женское начало, рога – признак мужественности. Кстати, в древности мужчина носил головной убор с рогами, это означало, что он добытчик, хозяин. Такой пояс можно надевать девушкам, которые мечтают выйти замуж.

Также замечено полезное воздействие пояса на организм человека. Когда регулярно его носишь, улучшается самочувствие и повышается настроение.

Добавим, что на мастер-классе гости могли не только полюбоваться ткачеством, но и попробовать собственные силы.

Татьяна Кравченко

Дмитрий Франчук