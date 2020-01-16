Поэзия в юных сердцах

Студенты Семея встретились с молодыми поэтами, чьи стихи были изданы в книжной серии «Абай әлемі».

Музыкально-поэтический вечер «Жастықтың оты жалындап…» прошел в Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. Абая. Творческая встреча была организована силами Семейского филиала Союза писателей Казахстана и клуба молодых акынов «Шабыт».

Студенты Государственного университета им. Шакарима, члены поэтического клуба им. Д. Бабатаева, учащиеся педагогического колледжа им.

М. Ауэзова ближе ознакомились с творениями лауреатов различных международных премий, выдающихся молодых восточноказахстанцев Мерея Карта, Бауыржана Игилика, Жаксылыка Аскарбека, Темирлана Темирбая, Ермуханбета Муратулы, Куатбая Байкуата, Ерасыла Сарсенбаева. Поэты читали стихотворения собственного сочинения, в их числе «Туған жер», «Баллада», «Үрей», «Мәңгілік ел» и многие другие, пели и отвечали на вопросы гостей.

По словам организаторов, подобный формат встречи наиболее удобен. Студенты с удовольствием погружались в мир отечественной поэзии.

Также участники музыкально-поэтического вечера получили возможность ознакомиться с выставкой книг, изданных в серии «Абай әлемі».

Ания Есмухамет