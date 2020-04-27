Пошли навстречу бизнесу

Около миллиона работников в Казахстане освобождены от некоторых видов взносов и отчислений.

По информации пресс-службы филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования», субъекты малого и среднего бизнеса освобождены от оплаты за обязательное социальное медицинское страхование до 1 октября 2020 года, а отдельные субъекты крупного бизнеса – до 1 июля 2020 года. Такие меры предприняты государством для поддержки предпринимателей в период ЧП.

– То есть они не будут производить отчисления в качестве работодателей в размере двух процентов, а также из заработной платы их работников не будут удерживаться взносы в размере одного процента, – пояснили в областном филиале Фонда социального медицинского страхования. – Таким образом, освобождены от оплаты за ОСМС будут порядка 1 млн граждан – это совокупная численность работников этих сфер. Однако все они смогут получать необходимую медицинскую помощь в полном объёме, оплату за них будет производить фонд.

Так, утвержден перечень субъектов, которые будут использовать «нулевую» ставку для налогов и социальных платежей. Это субъекты торговли, транспорта и технического обслуживания, образования, медицины, туризма, ресторанно-гостиничного дела, развлекательной сферы, программного обеспечения, фитнеса.

Субъекты бизнеса, которые не вошли в перечисленные в постановлении категории, получили отсрочку уплаты взносов и отчислений за ОСМС до 1 июня 2020 года.

Послабления получили и индивидуальные предприниматели. Им не нужно будет производить отчисления за своих работников и удерживать взносы с их зарплат до 1 октября 2020 года. Однако за себя платить всё же следует, для них также предусмотрена отсрочка до

1 июня 2020 года.

– Закон не позволяет отменить оплату взносов и отчислений, – сообщили в фонде. – Так как к 1 октяб-ря у субъектов бизнеса возникнет долг за неоплаченный период. В этой связи фондом инициированы предложения по закреплению правовой нормы о том, чтобы «освобожденным» работникам долг не начислялся. Так фонд хочет поддержать граждан в этот непростой период. Сейчас ведётся работа над редакцией этих изменений, они будут рассмотрены Правительством.

Кроме того, в фонде отметили рост плательщиков ЕСП в связи с тем, что его уплата является условием для получения социального пособия в сумме 42500 тенге для самозанятых.

– Граждане, оставшиеся без дохода и официально неработающие, могут произвести оплату единого совокупного платежа в размере 2651 тенге для городского населения и 1325 тенге – для сельского и подать заявку на оформление пособия, став участником системы социального медицинского страхования, – напомнили в ФСМС. – В связи с этим произошел рост плательщиков ЕСП с 85 тысяч (оплативших до

1 апреля 2020 года) до 1,8 миллиона граждан. Это хорошо, что люди производят оплату ЕСП и появляются в системе ОСМС.

При этом отмечается, что необходимо осуществлять платежи регулярно для получения медицинской помощи в рамках ОСМС (не менее 3 месяцев, чтобы получить статус застрахованного).

Доля незастрахованных в Казахстане сейчас составляет порядка 15 процентов от всего населения. Однако абсолютно все граждане до

1 июля 2020 года считаются условно застрахованными и могут получать медицинскую помощь в полном объёме.

Ерик Абитов