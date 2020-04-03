Посчитают всех!

Правда ли, что в текущем году будет проводиться перепись населения республики?

Анна Иванова, Усть-Каменогорск

По информации, полученной в акимате Усть-Каменогорска, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан № 419 от 19 июня 2019 года принято решение о проведении национальной переписи населения с 1 по 30 октября 2020 года.

Интервьюеры будут при себе иметь удостоверение с фотографией, указанными в нем фамилией, именем, отчеством, датой выдачи и сроком его действия, подписью и печатью территориального органа статистики, а также шарф синего цвета с символикой переписи населения и синий портфель со специальным логотипом.

На подготовительном этапе, который будет проведен с 1 по 30 июня, интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту, уточнять адреса жилых и нежилых помещений и строений, а также фактическое число проживающего в них населения.

На основном этапе, с 1 по 30 октября, состоится непосредственно национальная перепись населения. Дополнительно будет организован контрольный обход с 31 октября по 7 ноября.