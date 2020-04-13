Посеять лес и укротить пожары

С приходом весеннего тепла у работников лесного хозяйства начинается ответственное время подготовки к севу хвойных пород деревьев – ели и сосны. Производится копка в питомниках саженцев тополя, других лиственных деревьев и закладка их на хранение в специальные бурты.

По информации директора КГУ «Курчумское лесное хозяйство» Серика Есимова, еще осенью лесники собрали семена хвойных пород, которые благополучно перезимовали. С приходом тепла они были протравлены марганцевым раствором и помещены на хранение в специальные бурты. Семена будут находиться в них до 45 суток. После их просушат, очистят, вновь протравят, и только тогда семена будут готовы к высеву в питомниках двух лесничеств – Курчумского и Чердоякского.

– Общая площадь высева составит 0,3 гектара, – говорит директор лесохозяйственного учреждения. – Работники питомников в течение двух лет будут ухаживать за посевами, и когда сеянцы вырастут примерно на 10 и более сантиметров, они будут пересажены на земли лесного фонда.

В эти дни лесники занимаются выкапыванием из земли саженцев тополя и закладкой их на хранение в низкотемпературную среду в виде специальных ям со снежными запасами. По плану эти саженцы пойдут на озеленение райцентра и сельских округов района.

Еще одна задача на апрель – подготовка к степным и лесным пожарам. Сухая трава, заросли чия и камыша, которыми покрыты степи, готовы вспыхнуть как порох от спичечной искры, непотушенной сигареты… При наличии ветра, который делает наступление фронта огня стремительным, локализовать такие пожары весьма трудно. К тому же они могут перекинуться на лесные территории, усугубляя ситуацию.

Первый в этом году степной пожар уже произошел в первых числах апреля. К счастью, силами местной пожарной части лесохозяйственного учреждения его удалось потушить.

По информации главного инженера охраны и защиты леса Едила Майлыканова, работа по подготовке к пожароопасному периоду ведется активно. Она включает подписание договоров с сельскими акиматами на пожароопасный период года. В документе указываются ресурсы, которые могут выделить исполнительные органы на борьбу со стихией: ГСМ, тяжелая техника для проведения земляных работ, автомобили для перевозки людей, пожарный инвентарь, включая ранцевые огнетушители, и многое другое.

На балансе лесохозяйственного учреждения три пожарные автомашины: две находятся в Курчуме, одна в Ушбулаке. Кроме этого, есть два «УАЗа»—фермера с малыми пожарными комплексами. Вся техника в полной готовности, обеспечена водителями и пожарными бойцами.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район