Порядок движения автотранспорта

Ограничивается въезд-выезд с территории городов Усть-Каменогорск, Семей с 00.00 часов 2 апреля 2020 года, за исключением: жителей города, ранее выехавших и возвращающихся по месту проживания; жителей других регионов, ранее въехавших на данные территории при их выезде.

Для контроля передвижения транспорта и граждан выставляются 15 контрольно-пропускных пунктов. По городу Усть-Каменогорск — 7, Семей — 8. С организацией мобильных пунктов в местах въезда и выезда для проведения санитарно-, ветеринарно-, противоэпидемических мер.

Будет обеспечена электронная регистрация выезжающего и въезжающего транспорта на территорию города Усть-Каменогорска с помощью мобильного приложения «Сергек – Блокпост», а в городе Семей – посредством обычной регистрации.

Устанавливается «зелёный коридор» для ввоза в города Усть-Каменогорск, Семей товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, средств защиты и гигиены, горюче-смазочных материалов.

Контроль ограничения автотранспорта будет осуществляться на 49 основных магистральных узловых перекрестках (г. Усть-Каменогорск – 25, г. Семей – 24).

Устанавливается ограничение функционирования автомобильного транспорта в дневное и прекращается в ночное время, за исключением служебного транспорта.

Движение общественного транспорта будет сокращаться постепенно в течение недели.

Сотрудники предприятий, учреждений и организаций, продолжающие работать, будут доставляться только служебным транспортом (по отдельному графику предприятия).

С 6 апреля вводится ограничение на движение личного транспорта. С понедельника по пятницу по четным числам месяца разрешается передвижение автомобилей с номерами, оканчивающимися на четные цифры, включая 0; по нечетным числам месяца – с нечетной цифрой в конце номера.

Запрещается передвижение частного транспорта в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни.