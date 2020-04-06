Популярные вопросы о пенсии

На вопросы наших читателей отвечает специалист ВК ОФ АО «ЕНПФ» Мадина Жунусова.

– Мой отец работает в полиции. Каким образом он будет получать в будущем пенсию? Выплаты будут производиться из ЕНПФ или только из бюджета?

Мадина Сыздыкова

– C начала 2016 года сотрудников силовых структур, независимо от наличия выслуги лет на 1 января 1998 года, перевели на полное государственное пенсионное обеспечение. Размер пенсии устанавливается из расчета – 50 процентов от денежного содержания (ДС). При этом за каждый год выслуги лет (свыше 25 лет) размер пенсии увеличивается на два процента, за каждый год трудового стажа – на один процент от ДС, но не более 109 МРП (288 959 тенге), установленного законом о республиканском бюджете. При этом с 1 января 2016 года прекращена уплата 20 процентов обязательных пенсионных взносов в пользу военнослужащих за счет республиканского бюджета в ЕНПФ, которая осуществлялась ранее.

Таким образом, с 1 января 2016 года правом на пенсионные выплаты за выслугу лет располагают сотрудники силовых структур, имеющие общий трудовой стаж 25 и более лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба, и уволенные по достижении установленного законодательством РК предельного возраста состояния на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе либо по сокращению штатов или состоянию здоровья.

При этом право на пенсионные выплаты за выслугу лет наступает только при условии возврата 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года с индивидуальных пенсионных счетов, открытых в ЕНПФ. Также для состоявшихся пенсионеров проведен разовый перерасчет размеров ранее назначенных пенсионных выплат в неполном объеме, с учетом доведения их до полного размера, приняв к зачету выслугу лет и трудовой стаж на день увольнения со службы, имеющийся в пенсионном деле, также при условии возврата 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов.

Право на использование оставшейся половины пенсионных накоплений из ЕНПФ будет реализовано в соответствии с нормами пенсионного законодательства.

Так, право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВ имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ: 1) достигшие пенсионного возраста мужчины по достижении 63 лет; женщины по достижении 59,5 лет с 1 января 2020 года. С 1 января 2021 года – 60 лет, с 1 января 2022 года – 60,5 года, с 1 января 2023 года – 61 год, с 1 января 2024 года – 61,5 года, с 1 января 2025 года – 62 года, с 1 января 2026 года – 62,5 года, с 1 января 2027 года – 63 года; 2) при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии путем заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией. Мужчины по достижении 55-летнего возраста и женщины по достижении 51,5 года с 1 января 2020 года; 3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; 4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы РК иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством РК, подтверждающие факт выезда.

Назначение пенсионных выплат осуществляется соответствующими уполномоченными государственными органами. В случае с вашим отцом назначение осуществляет МВД РК.

– Я занимаюсь торговлей. Отчисления в пенсионный фонд никогда не производил. Для получения пенсии в будущем достаточно ли мне оплачивать только единый совокупный платеж?

Константин Рейн

– На протяжении года в стране действует новый вид налогового режима для самозанятых граждан. В эту категорию входят работники личного подсобного хозяйства; неоплачиваемые работники семейных предприятий; предприниматели, не имеющие работников, с оборотом менее 1175 МРП в год (менее 3 114 925 тенге).

При этом ЕСП применяется только для тех граждан, которые оказывают услуги исключительно физическим лицам и занимаются реализацией исключительно физическим лицам сельскохозяйственной продукции личного подсобного хозяйства собственного производства.

Однако если ваш доход в течение года превысит 1175 МРП, то вам необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать другой налоговый режим.

Чтобы стать плательщиком ЕСП не надо регистрироваться в налоговых органах, достаточно только уплатить установленную сумму в размере 1 МРП (2651 тг) – для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения и 0,5 МРП (1325,5 тг) – для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах.

Оплата производится через банки второго уровня одной суммой на счет Государственной корпорации Правительство для граждан (ЦОНы). Для осуществления платежа открытие расчетного счета в банке не требуется. Сумма ЕСП распределяется в следующей пропорции: 10 процентов – индивидуальный подоходный налог (ИПН); 20 процентов – социальные отчисления (СО); 30 процентов – обязательные пенсионные взносы (ОПВ); 40 процентов – отчисления на обязательное медицинское страхование (ОСМС).

Для лиц, достигших пенсионного возраста, вся сумма платежа признается индивидуальным подоходным налогом, и распределение на социальные платежи не производится.

Таким образом, ЕСП дает право участвовать в накопительной пенсионной системе и получить пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе и сложившихся накоплений.

Кроме пополнения своих пенсионных сбережений в ЕНПФ для плательщиков ЕСП появится возможность получать базовую пенсию в зависимости от подтвержденного трудового стажа. Кроме того, плательщик становится участником системы ОСМС и получает доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения, а также сможет получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком.

Также для обеспечения в будущем достойной пенсии можно осуществлять добровольные пенсионные взносы.

Для этого необходимо заключить договор с ЕНПФ и перечислять добровольные отчисления в фонд на банковские реквизиты, указанные в договоре. Для удобства на сайте ЕНПФ имеется услуга по открытию добровольного пенсионного счета онлайн с помощью актуального ключа ЭЦП либо достаточно прийти в любой филиал ЕНПФ. Кроме того, уплачивать ДПВ возможно через банковские сервисы – приложение Kaspi.kz, терминалы Halyk Bank.

– Два года назад я выехала на ПМЖ в Россию и только недавно узнала, что могу забрать свои накопления из ЕНПФ. Правда, я вышла замуж и сменила фамилию, а взносы перечислялись на мою девичью фамилию. Как теперь я могу получить деньги и какие документы необходимы для этого? Ирина Петрова

– Если у вас имеются накопления в ЕНПФ по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ), либо по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), то вы имеете право получить свои сбережения в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК.

Документы на выплату пенсионных накоплений могут быть представлены в ЕНПФ при личном обращении, посредством почтовой связи, через третье лицо (поверенного). При этом документы принимаются только при личном обращении поверенного в офис ЕНПФ.

Перед подачей заявления у вас должен быть оформлен выезд на ПМЖ, так как это одно из обязательных требований законодательства для получения пенсионных выплат. При рассмотрении заявлений о назначении пенсионных выплат в связи с выездом на ПМЖ сотрудники ЕНПФ запрашивают сведения из информационных систем государственных органов РК о наличии у обратившегося иностранца или лица без гражданства удостоверения личности гражданина РК либо вида на жительство иностранца в РК. В случае получения сведений о недействительности документов, ЕНПФ осуществляет пенсионную выплату.

При личном обращении в ЕНПФ представляется заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ; копия заграничного паспорта и оригинал для сверки, если иное не предусмотрено международными договорами (в случае предоставления внутреннего паспорта гражданина РФ, заявление не подлежит исполнению); сведения о банковском счете получателя.

В случае подачи заявления через третье лицо (поверенного), в дополнение к вышеуказанным документам третьим лицом представляются: оригинал нотариально удостоверенной доверенности или ее нотариально засвидетельствованная копия; копия документа, удостоверяющего личность третьего лица, и оригинал для сверки. При этом копия документа, удостоверяющего личность получателя, нотариально свидетельствуется.

При передаче заявления по почте документ, удостоверяющий личность получателя, и подпись получателя в заявлении также нотариально свидетельствуются.

Пенсионные выплаты переводятся ЕНПФ на банковский счет получателя, реквизиты которого указаны в заявлении исключительно в национальной валюте – при перечислении на банковские счета, открытые в банках второго уровня/организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на территории Казахстана; а также в долларах США, в евро, в фунтах стерлингов или в российских рублях – при перечислении на банковские счета, открытые в иностранных банках за пределами Казахстана.

Актуальный перечень всех необходимых документов размещены на сайте ЕНПФ по адресу www.enpf.kz. Кроме того, в разделе «Электронные сервисы» есть возможность предварительной проверки документов в режиме онлайн.

В случае изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения дополнительно к вышеуказанному перечню документов необходимо представить в ЕНПФ оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию справки уполномоченного органа РК, справки уполномоченного органа иностранного государства, справки о перемене фамилии/имени/отчества, свидетельство о заключении/расторжении брака.

– 25 лет я работаю маркшейдером. Эта профессия входит в число производств с вредными условиями труда. Я хотел бы перевести свои деньги из ЕНПФ в страховую организацию. С какого времени моя компания должна была начислять за меня ОППВ? Раджан Аубакиров

– Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) в РК введены с 1 января 2014 года. Именно с этого дня ваш работодатель обязан был оплачивать за вас взнос, который равен пяти процентам от вашего ежемесячного дохода. Работодатели перечисляют ОППВ только по тем видам производств, которые отнесены к вредным (особо вредным), и только тем лицам, которые заняты в них.

При этом своевременно не перечисленные работодателем суммы ОППВ, при условии фактической выплаты и получения работником дохода, взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению работодателем в пользу работников, за которых уплачиваются ОППВ с начисленной пеней, установленной уполномоченным органом, на каждый день просрочки (включая день оплаты в Государственную корпорацию). Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты ОППВ и пени осуществляется органами государственных доходов в соответствии с законодательством РК. При этом перечисленные ОППВ в пользу работника могут быть зачислены на его индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ при условии наличия у работника ИПС для учета ОППВ в ЕНПФ, который открывается на основании заявления вкладчика, составленного по форме, предусмотренной пенсионными правилами ЕНПФ.

– Я вышел на пенсию, мои накопления составили около 300 тысяч тенге, которые я получил единовременно. Не придется ли мне платить деньги за содержание счета? Михаил Федорцов

– Нет, за обслуживание счета ЕНПФ не взимает плату. Кроме того, сам ИПС закрывается по истечении 12 месяцев со дня осуществления выплаты пенсионных накоплений при условии отсутствия пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете вкладчика, возврата выплаченных пенсионных накоплений, поступлений пенсионных взносов, пени и иных поступлений в соответствии с законодательством РК о пенсионном обеспечении.

Бахыт Сарсембаева