Помощь талантам

При поддержке «Казцинка» победитель X-Factor смог осуществить свою творческую мечту.

С января горожане получили возможность развивать свои таланты в новой вокальной студии Inspire Studio. Ее руководителем стал известный молодой певец Евгений Выблов, выпускник детского дома «Умит», в 2014 году одержавший победу в пятом сезоне республиканского шоу «Х-Factor Казахстан».

– Я давно мечтал открыть современную, технически оснащенную, интересную студию для детей и взрослых, – поделился Евгений Выблов. – Хотелось, чтобы люди исполняли в ней песни под инструментальный аккомпанемент, а не под записанную музыку. Также чтобы человек любого возраста, а не только школьник или студент, мог вместе с нами совершенствовать свои способности. Я решил, что назову свою студию Inspire, что в переводе с английского значит «вдохновлять».

У Евгения была концепция проекта, достойные кандидаты на должность педагогов, но не доставало самого главного – средств на воплощение мечты в жизнь. Тогда певец решил обратиться за помощью в «Казцинк», потому что ранее компания неоднократно поддерживала начинания талантливого молодого человека.

– Как только узнал, что «Казцинк» одобрил мою идею, то сразу же приступил к самому ответственному делу – покупке оборудования, – рассказал Евгений. – Выбирал все очень тщательно, ведь в мой проект поверили, и у меня не было права на ошибку. Потом возникали сложности с выбором помещения, но и с этим мы благополучно справились. Наверное, я в полной мере осознал, что студия открылась, только когда мы набрали первых учеников.

Сегодня в Inspire Studio занимаются вокальным искусством семь человек. Самому юному ученику 8 лет, а самому «зрелому» – 37. Некоторые из тех, кто выбрал Inspire Studio, всерьез увлечены пением и грезят об эстрадной карьере, другие хотят научиться петь, чтобы радовать близких исполнением их любимых песен.

Анна Иванова