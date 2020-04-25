Помощь пришла вовремя

В Бескарагайском районе стараются локализовать лесной пожар,

своевременную помощь в этом оказывают другие регионы Казахстана.

Напомним, возгорание произошло 23 апреля на территории Байдаулетского лесничества Долонского филиала Государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Из-за ветренной жаркой погоды возгорание быстро распространилось, по предварительным оценкам, на площади около 2300 га.

Несмотря на режим чрезвычайного положения, ограничительные и карантинные мероприятия, оперативную помощь восточноказахстанцам оказали из других регионов республики.

– Буквально на следующее утро из Кокшетау для тушения пожара вылетел вертолёт самой крупной модели – МИ-26Т АО «Казавиаспас» КЧС МВД, который за один раз осуществляет сброс воды массой 10 тонн, – прокомментировал ситуацию заместитель акима Бескарагайского района Бауржан Баталов. – Мы благодарны за поддержку, которая пришла как нельзя кстати в этих непростых условиях. Ведь все мы понимаем, что все силы брошены на борьбу с пандемией.

В целях недопущения распространения пожара был создан оперативный штаб, задействованы все необходимые резервы и службы, разработан алгоритм действий для жителей близлежащих населенных пунктов. Тушение пожара ведется в круглосуточном режиме. Наибольшая эффективность достигается в вечерние и утренние часы, когда температура воздуха спадает и скорость распространения огня уменьшается.

На сегодняшний день в ликвидации пожара задействовано более 400 сотрудников и свыше 100 единиц техники ДЧС ВКО, государственных лесных природных резерватов «Семей орманы», «Ертiс Орманы», Национальной гвардии.

Вертолёты МИ-26Т и МИ-8 «Казавиалесохраны» с водосливными устройствами производят сбросы воды на очаги горения, а также делают аэросъемку.

Ситуация находится на постоянном контроле. Специалисты всех задействованных служб действуют сплоченно и демонстрируют высокий профессионализм в борьбе с огненной стихией.

Ева Ким