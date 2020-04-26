Помощь от «Сан Бао»

В аэропорт Усть-Каменогорска прибыл спецборт с гуманитарным грузом из Китая.

В регион доставлено 14 тонн медицинских товаров, необходимых для борьбы с КВИ: 100 тысяч экспресс-тестов, 18 тысяч защитных костюмов, 80 тысяч респираторов, по 10 тысяч медицинских защитных масок, экранов и очков.

– Потребность всех инфекционных, провизорных и обсервационных стационаров в области теперь полностью закрыта, – подчеркнул аким ВКО Даниал Ахметов. – Первыми экспресс-тестирование пройдут люди, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19. Это медицинский персонал, сотрудники правоохранительных и санитарно-эпидемиологических органов.

По словам главы региона, приобретение и транспортировка спецбортом медицинских товаров профинансированы за счет средств общественного фонда «Парыз». Закупить в кратчайшие сроки необходимый товар стало возможным благодаря китайским партнёрам – Синьцзянской торгово-промышленной корпорации «Сан Бао».

Эта компания дополнительно за свой счет отправила для жителей Восточно-Казахстанской области ещё 2200 защитных масок марки Alena-310, а также 200 тысяч штук одноразовых игл для забора крови и градуированных пипеток на сумму свыше 10 млн тенге. Руководство корпорации «Сан Бао» пожелало восточноказахстанцам крепкого здоровья и скорейшей победы над пандемией.

– В соответствии с обращением Первого

Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана

Назарбаева и в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, наша область в сотрудничестве с китайскими партнёрами в короткие сроки приобрела необходимые медицинские изделия и товары, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Это позволило обеспечить запас средств защиты от COVID-19 для медиков и работников санитарно-эпидемиологических служб.

Руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан добавил, что все эти средства помогут людям, которые больше всего подвержены риску инфицирования, лучше справляться со своими обязанностями и быть защищёнными.

– Помимо этого, разработан и внедрен дистанционный мониторинг здоровья каждого гражданина, у которого есть мобильное приложение в смартфоне, – напомнил Ильяс Мухамеджан. – Этот функционал позволит ежедневно проводить самоанализ состояния здоровья всех членов семьи. Данные автоматически попадают в поликлиники по месту жительства, формируется свод для анализа ситуации и при необходимости осуществляется выезд медработника на дом. Стационары, предназначенные для лечения от коронавирусной инфекции, в достаточном объёме оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, передвижными рентгенаппаратами и УЗИ.

Важно отметить, что по прилёту экипаж и гуманитарный груз прошел тщательную проверку. Товары направлены на склад Управления по мобилизационной подготовке ВКО для дальнейшего распределения по городам и районам области. В отгрузке активное участие приняли волонтеры партии Nur Otan.

Елена Пашке