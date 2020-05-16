Помним! Гордимся!

В честь 75-й годовщины Великой Победы ученики Глубоковской средней школы имени Ы. Алтынсарина приняли участие в различных конкурсах и челленджах.

Для учеников третьих и четвертых классов в онлайн- режиме прошла акция «Мои родные сражались за Родину». Младшие ребята участвовали в конкурсе рисунков и поделок из пластилина «Салют, Победа!». Третьеклассники также читали стихотворения, подготовленные к конкурсу «Этот день мы приближали

как могли…».

Школьники приняли участие в интернет-челлендже «Я – потомок героя», в котором рассказывали о своих прадедушках и прабабушках, воевавших на Великой Отечественной войне.

За участие в V Международном творческом конкурсе «Поклонимся великим тем годам» ученица 1 «Д» класса Милана Базарбаева награждена дипломом I степени. Школьники Глубоковского района приняли активное участие в областном дистанционном военно-патриотическом фестивале стихотворений «Звездный марафон Победы», организованном Центром «Дарын».

Ребята серьезно подошли к участию в конкурсе: тщательно подбирали произведения, волновались, читая наизусть любимые стихи о войне. Жюри отметило хорошую технику их исполнения, нестандартное творческое решение, высокий уровень подготовки большинства участников.

В итоге первое место присуждено Милане Базарбаевой, Владиславе Дударевой и Наталье Ивлевой, второе место – Тимуру Тё, Александре Випф, Илье Казакову.

Из 450 участников фестиваля победителями и призёрами стали шестеро учеников школы имени Ы. Алтынсарина (в Глубоковском районе – еще 21). Они награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степени, остальные получат сертификаты.

– Живых свидетелей тех страшных событий с годами становится все меньше,– говорит ученик 10 класса Илья Казаков. – Мы должны беречь память о тех, кто боролся за мирную жизнь, за наше будущее. Мы будем всегда помнить их подвиг!

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район