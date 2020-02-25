Получил по заслугам

За совершенное коррупционное правонарушение к ответственности привлекают независимо от размера взятки и даже гражданства.

Как сообщили в областном антикоррупционном ведомстве, неотвратимость наказания за коррупционное правонарушение является главным приоритетом Агентства РК по противодействию коррупции. В Восточном Казахстане привлекли к ответственности гражданина Российской Федерации, нарушившего правила дорожного движения и попытавшегося предложить материальное вознаграждение стражам порядка.

Водитель автомашины марки «МАЗ» попросил сотрудников батальона дорожно-патрульной полиции управления полиции Семея «замять дело», пообещав им 500 российских рублей в качестве откупных.

– В результате, горе-водителя привлекли за это к административной ответственности. В связи с полным признанием вины и ведением производства в сокращенном порядке, гражданин подвергнут административному взысканию в виде штрафа в сумме 265 100 тенге в доход государства, – говорится в пресс- релизе антикоррупционный службы.

Представители ДАПК по ВКО просят очевидцев факта дачи либо получения взятки обращаться в Call-центр Агентства по противодействию коррупции 1424, который работает по принципу 24/7, и заверяют, что по каждому обращению будут приняты меры незамедлительного реагирования.

Марк Касымов