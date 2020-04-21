Получай услуги не выходя из дома

Как внести изменения в свои личные данные не выходя из дома, рассказали в областном филиале АО «ЕНПФ».

Популярность получения онлайн-услуг среди потребителей набирает обороты.

– Согласитесь, это очень удобно и особенно актуально, в связи с принятыми правительством страны мерами по борьбе с распространением коронавируса, – поясняют специалисты филиала. – В ЕНПФ внедрены и уже не первый год оказываются вкладчикам (получателям) услуги в электронном формате, то есть без необходимости посещения офисов.

Стоит отметить, что еще в 2018 году услуга «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) Единого накопительного пенсионного фонда» вошла в пятерку лучших по результатам общественного мониторинга государственных услуг, проведенного исследовательской компанией «САНДЖ» по заказу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Этим же исследованием высоко оценен сайт ЕПНФ, его удобный интерфейс, быстрый переход и наличие информации на казахском и русском языках.

– На сегодняшний день более 80 процентов всех операций совершаются в Фонде онлайн. К примеру, зарегистрировавшись в личном кабинете, можно получать выписки с ИПС и контролировать свои накопления онлайн, в том числе в мобильном приложении ЕНПФ, скачав его на свой мобильный телефон. Также в Личном кабинете буквально за пару кликов можно увидеть текущие показатели по пенсионным активам, реквизиты договоров и многое другое, – отметили в ВКОФ «ЕНПФ».

Воспользоваться сервисом «Личный кабинет» можно на сайте ЕНПФ www.enpf.kz и в мобильном приложении, используя два способа авторизации: посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП) или путем ввода своего ИИН и пароля, а после авторизации вышеуказанными способами также и с помощью отпечатка пальца (при наличии); на сайте электронного правительства www.egov.kz с использованием ЭЦП либо одноразового пароля. Получить ЭЦП, кстати, сегодня тоже можно онлайн на портале Электронного правительства.

К примеру, вкладчикам (получателям), которые хотели бы внести изменения в свои реквизиты, необходимо зайти на сайт в раздел «Электронные сервисы» и найти раздел «Внести изменения и (или) дополнения в реквизиты». Появится видеоинструкция с подробным описанием всего алгоритма действий. Следуя ему, можно внести изменения в контактную информацию: почтовый или электронный адрес, номер телефона и (или) изменить способ информирования о состоянии пенсионных накоплений.

Для тех, кто еще не открыл в ЕНПФ индивидуальный пенсионный счет для учета обязательных пенсионных взносов, с прошлого года действует автоматическое открытие указанного счета при поступлении первого взноса в ЕНПФ, в том числе при перечислении единого совокупного платежа. При этом идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным при перечислении взноса. Все другие необходимые сведения (о реквизитах документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания и прочее) ЕНПФ в соответствии с положением законодательства РК получает из государственной базы данных «Физические лица» Министерства юстиции Республики Казахстан.

Аида Жумекенова