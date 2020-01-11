Полиглотом стать не сложно

В изучении нового важен интерес и отсутствие страха, уверена девушка из Усть-Каменогорска, владеющая пятью языками.

Уже в четырехлетнем возрасте Аяулым Турсынханова говорила на трех языках: казахском, русском и русском жестовом. Со временем к ним прибавились английский и корейский. На подходе – испанский.

Родители юного полиглота – глухонемые. Естественно, они говорили со своим чадом на жестовом языке с малых лет. Адаптироваться ребенку помогли бабушка и дедушка, говорящие на казахском. Свою лепту в ее языковое развитие внес и русскоязычный детский сад, в который она пошла в два года. Сейчас уже повзрослевшей Аяулым не занимать гибкости в общении.

Отец Аяулым – весьма амбициозный человек, когда-то поставивший перед собой цель – во что бы то ни стало научить дочь жестовому языку. При каждом удобном случае он просил девочку «объяснить на пальцах» что-либо, постепенно тренируя этот навык, который сейчас практически достиг совершенства. Так, многие глухие люди при общении с девушкой не сразу понимают, иной раз и вовсе не верят, что она все слышит и может говорить.

– Они искренне радуются, когда видят, что слышащие люди пытаются заговорить с ними на одном языке, – поделилась Аяулым. – Думаю, в ЦОНах и других местах, предназначенных для обслуживания граждан, должны быть сотрудники, знающие жестовый язык.

Несмотря на некоторые трудности, девушка училась хорошо в школе-лицее № 3 им. Шокана Уалиханова. Увлекалась игрой на домбре, теннисом, шитьем, журналистикой и КВН.

Важный шаг в своей жизни девочка сделала, придя в областную библиотеку им. А. С. Пушкина. Тогда там проводился набор в группу для изучения английского языка по двухгодичной программе English Access. Участвовать могли лишь дети из социально незащищенных семей. Программа охватывала не только Казахстан, но и Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. К слову, аccess в переводе с английского означает «доступ». Она названа так, потому что дает владеющим английским языком доступ к большому количеству информации.

Пройти отбор Аяулым удалось. Она учила английский по два часа три раза в неделю вместе с другими ребятами. Спустя полгода лучшим ученикам предложили подать документы на поездку в летний лагерь English Access в Турции. От них требовалось лишь написать эссе и предоставить рекомендательное письмо от преподавателя. В числе самых активных была и Аяулым Турсынханова. Она вместе с двумя другими школьниками из Усть-Каменогорска получила возможность пройти курс интенсивных занятий по чтению на английском, развитию лидерских способностей и ораторского мастерства в Стамбуле.

Затем начался второй год обучения. Как раз в это время проходил набор старшеклассников для участия в программе FLEX (The Future Leaders Exchange Program («Программа обмена будущих лидеров»), в рамках которой казахстанские школьники могли бесплатно учиться и проживать в США один год, при этом получать стипендию. По настоянию подруги среди желающих вновь оказалась Аяулым. Изначально родители поддерживали начинание своего ребенка без особого энтузиазма, мотивируя тем, что это пустая трата времени. Дочь с ними согласилась, но все же решила участвовать. В итоге прошла все туры. Результаты последнего этапа нужно было ждать четыре месяца.

– Настал решающий день. Я была на занятиях, наступил вечер, а звонка так и не дождалась. Во время ужина сообщила родителям, что не прошла. Мы смирились. Спустя некоторое время мама вспомнила, что на ее планшет кто-то звонил, номер был неизвестным, и она не взяла трубку. Оказалось, это и был долгожданный звонок из консульства, – рассказывает Аяулым. – Удалось дозвониться до организаторов и получить точный ответ: я – финалист.

В тот год из Казахстана по этой программе в Америку отправились 127 старшеклассников, четверо из них – устькаменогорцы. При этом желающих по всей стране было около пяти тысяч.

Весь 2016–2017 учебный год Аяулым провела в Южной Дакоте. Она училась в десятом классе, жила в принимающей американской семье. Координаторы программы сами подбирают школьникам семьи, и они решили, что будет кстати подселить героиню нашей статьи к женщине с нарушением слуха. Вскоре школьница из Восточного Казахстана поменяла место проживания и переехала к своей однокласснице Карли. Ее семья с радостью приняла к себе девочку из другой страны.

– Мне было легко общаться с ними. Карли стала мне сестрой. Часто рассказывала им про Казахстан. Они удивлялись тому, как я хорошо владею английским. Отчасти потому, что я много шутила. По-моему, показатель того, что ты свободно говоришь на каком-либо языке, – это умение шутить на нем, – считает Аяулым. – Когда учебный год закончился, американские «родители» устроили мне прощальную вечеринку.

Школьница вернулась на родину, сдала ЕНТ. Перед ней возник вопрос: какую профессию выбрать? Она решила обучаться по специальности «Режиссура» в Казахском национальном университете искусств. Но у судьбы были свои планы на этот счет – поступить туда ей не удалось. Сейчас девушка учится в ВКГУ им. С. Аманжолова на втором курсе специальности «Иностранный язык: два иностранных языка». Второй язык – корейский. Выбран он не случайно, так как первые шаги в этом направлении были сделаны еще в восьмом классе. Тогда она пошла на бесплатные занятия во Дворец творчества школьников.

– Я изучаю все, чему учат бесплатно, – смеется Аяулым Турсынханова. – Будучи школьницей, находила в Интернете полезные ресурсы по изучению языка. Смотрела фильмы, сериалы, слушала музыку и переводила тексты песен. Больше всего мне нравится формировать собственную речь. Нужно включить интуитивное мышление и подумать о том, как то или иное слово произнес бы носитель языка.

Несмотря на то, что она училась на курсах всего год и во время поездки в США не практиковалась, Аяулым заняла второе место на олимпиаде по корейскому языку в секции для продолжающих обучение.

Отметим, в школах Америки иностранный язык, входящий в учебную программу, – испанский. Самое интересное, что Аяулым пришлось учить его на английском языке. Однако она была одной из лучших в классе, ведь многие правила в испанском языке схожи с русским. Сейчас она продолжает свое обучение на специальных курсах уже в Усть-Каменогорске.

Аяулым Турсынханова является координатором Американского уголка областного центра и сама преподает английский язык по программе English Access. В прошлом году ее номинировали для участия в тренинге для координаторов уголка из разных стран мира. Проходил он в Вене.

– Обожаю работать с ребятами, которые приходят ко мне на занятия. Когда они только начали обучение, были очень замкнутыми. Сейчас же их просто не узнать. Мы как одна семья, – говорит она. – Однажды меня поблагодарил один из родителей за то, что его ребенок изменился в лучшую сторону.

Рецепт Аяулым прост – быть открытой и доброжелательной со всеми. Людям, которые только задумались об изучении иностранного языка, полиглот советует как можно скорее действовать и чаще практиковать разговорную речь.

Гульжан Естаева