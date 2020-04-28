Полезный подарок

В Жарминском районе в период дистанционного обучения поддержали 10 школьников из малообеспеченных семей.

Коллектив и выпускники средней школы имени Актайлак би села Ушбиик оказали помощь малоимущим семьям и землякам из социально уязвимой категории.

Молодые люди в сложный для всех период не остались в стороне. В рамках акции Biz birgemiz они подарили новые смартфоны десяти ученикам из малообеспеченных семей, которые сегодня обучаются дистанционно. Кроме того, тринадцати семьям были розданы продуктовые пакеты.

Аида Жумекенова

Жарминский район